Wiener Neustädter Kultursommer mit Konzerten, Filmen, Theater & mehr

An verschiedenen Plätzen der Innenstadt warten wieder Events aus den Sparten Musik, Film, Theater und Musical sowie Jugendkultur organisiert von der Jugendlocation MÄX, Kinderprogramm und vieles mehr. Neu in diesem Jahr: Serenadenkonzerte der „Josef Matthias Hauer-Musikschule“ an den Samstagabenden im Stadtpark und ein zweitägiger Jugendheuriger im MÄX. Als Einstimmung auf den Kultursommer findet am Samstag, 24. Juni, zudem ein Tag der offenen Tür mit buntem Programm im Kleingartenverein Robert-Stolz-Siedlung statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer erzählen: „Was ursprünglich als Bühne für lokale Künstlerinnen und Künstler während der Pandemie initiiert wurde, hat sich längst als Erfolgskonzept erwiesen und begleitet uns auch heuer am Weg zum Kultur-Hotspot des südlichen Niederösterreichs. Mit vielfältigen Highlights setzen wir auch heuer wieder wichtige wesentliche Akzente und Impulse für die Innenstadt und füllen die Stadt gleichzeitig mit kulturellen Highlights. Wir bieten bewusst regionalen Kulturschaffenden eine Bühne und laden mit abwechslungsreichen Events zum Verweilen ein.“

Neuheiten beim „Kultursommer“ in diesem Jahr

Tag der offenen Tür im Kleingartenverein: Sechs Gartenparzellen in der Robert-Stolz-Siedlung öffnen am 24. Juni von 10 bis 15 Uhr ihre Pforten und laden zum Schauen, Plaudern und Kennenlernen mit Getränken und türkischen Spezialitäten ein. Als Rahmenprogramm gibt es einen Auftritt von Schlagerstar Marlena Martinelli, ein Konzert von „Fischabachlblech“, ein Gartenkabarett mit Hari Schörner und Michael Waidhofer, ein großes Gewinnspiel sowie Kinderprogramm. „Natur im Garten“ und die Abfallwirtschaft der Stadt Wiener Neustadt informieren über richtige Gartenpflege und Kompostierung.

Serenadenkonzerte: Erstmals wird der Pavillon im Stadtpark nicht nur Schauplatz der Matineen sein, sondern auch als Bühne für Serenadenkonzerte fungieren, die unter der Leitung von Raoul Herget an drei Samstagabenden von Ensembles der „Josef Matthias Hauer-Musikschule“ präsentiert werden. Am 8. Juli gibt es dabei Kammermusik für Blechbläser, am 22. Juli Kammermusik für Holzbläser und am 29. Juli Kammermusik für Streicher zu hören. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

MÄX-Jugendheuriger: Unter dem Motto „Bühne & Brettljausn“ lädt die Jugendlocation MÄX am 1. und 2. Juli erstmals zum Jugendheurigen. Am Samstag ab 17 Uhr warten dabei zwei fulminante Live-Konzerte mit „SchikK“, bei denen der poppige Sound von Schlagzeug, Gitarre und Gesang auf die Power einer Brassband trifft, sowie dem österreichischen Musiker und einem der erfolgreichsten TikToker des Landes „RIAN“. Am Sonntag gibt es ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen mit den „Schwarzatalern“ und Gastronomie von der Landjugend Bad Fischau-Brunn.

Das weitere Programm im Überblick

Open-Air-Filmklassiker im Bürgermeistergarten an fünf Donnerstagen jeweils bei Sonnenuntergang (Einlass ab 18 Uhr). Dazu kommen Symphonic Rock History, Grand Budapest Hotel, Findet Nemo, West Side Story und Dumbo.

Open-Air-Konzerte in den Schanigärten: An zehn Freitagen um 19 Uhr. Mit Auftritten von Hokum Pokum, Mammut Horns feat. Nazide Aylin & Roman Gregory, The Rocking Cats, Jazz Faculty, Mella’s Jazzmates, RGP’s, Die Entspannten, Tom Muellers Red Shoes, Gradwohl/Camaa Trio, Wagner The Band

Matineen beim Pavillon im Stadtpark: An drei Sonntagen jeweils ab 11 Uhr: The Reveilles Square Waltz, ARTanno

Theater auf der Terrasse bei den Kasematten und am Nepomuk-Platz: An vier Terminen jeweils ab 19 Uhr. Mit Lastkrafttheater, Lemour Physical Theatre, Theater im Neukloster und SOG.Theater.

Open Stage im Bürgermeistergarten (powered by MÄX): An vier Donnerstagen ab 19 Uhr. Mit Deep Talk, Fräulein Peter, Naaki, Fireball, Toxicute, Greyshadow, Stiller, Cristina Kornfeld, Up Close und Some Days You Lose.

MaXi-Kinderprogramm im Bürgermeistergarten: An zwei Sonntagen jeweils ab 15 Uhr. Mit Kinderzauberin „Magic Franky“, Riesenseifenblasen-Workshop, Clown-Theater „Bohumils Sakko“ und Musiktheater mit „Alfred & Clara“.

Rock-and-Metal-Open-Air im Bürgermeistergarten (powered by MÄX): Am Samstag, 5. August, ab 19 Uhr. Mit Roadwolf, Familie Ruppert und Maschin.

Kultur on Tour in den Stadtvierteln: An sechs Terminen im August und September. Musical-Erlebnis „Der Baum der Wünsche“ mit dem „Theater im Neukloster“.

Kostenlose Stadtrundfahrten mit den Mitgliedern der Bunten Stadtregierung: An zehn Samstagen jeweils ab 10 Uhr, Abfahrt: Bushaltestelle am Hauptplatz.

Literaturfestival organisiert von der „Bibliothek im Zentrum“: An vier Mittwochen in der Bibliothek und in der Innenstadt. MIt P.E.N. Club mit Streichquartett, Dirk Stermann, Andreas Vitasek sowie Lena Hödl, Romeo Kaltenbrunner und Josef Joechl.

Den Abschluss des Kultursommers bilden das „Konzert für Wiener Neustadt“ am 7. September und das „Bunte Stadtfest“ am 8. und 9. September. Alle Infos und das komplette Programm im Detail: www.kultursommer-wn.at