Wiener Neustädter Marienmarkt bekommt eine Brauerei

Simone Pichler braut sich was: Gemeinsam mit ihrem Mann Martin wird sie am Marienmarkt eine „Mikro-Brauerei“ eröffnen — angepeilt ist der November. Dabei sind die beiden keine Unbekannten in der Gastro-Szene, sind sie doch seit vielen Jahren die Gesichter hinter dem „Siegl's Pub“ am Hauptplatz. Deswegen wird der Stand (ehemals French Fries) auch „Siegl's am Markt“ heißen.

Während Martin Pichler schon seit Jahren Biersommelier ist, hat sich bei Simone Pichler die Liebe zum Brauen während der Coronazeit entwickelt — das erste Bier wurde zu Hause im Kochtopf gebraut. Mittlerweile ist sie auch Biersommelier und betreibt ihre Brauerei „Hopfngstopfte“.

Das Konzept der „Mikro-Brauerei“ (150 Liter können pro Sud gebraut werden) hätte ursprünglich im Pub umgesetzt werden sollen, scheiterte aber an diversen Auflagen. „Deswegen machen wir es jetzt am Marienmarkt“, erklärt Simone Pichler. Geplant ist ein kleiner Innenbereich, getrunken wird dann aber vor allem draußen, etwa auf Stehtischen. Gebraut werden verschiedene Bierstile etwa Pale Ale, Zwickl oder Stout, „wir wollen aber auch kreativ sein, etwa mit einem Kürbisbier oder einem Lebkuchenbier zu Weihnachten“, meint Simone Pichler. Dazu wird es auch — vor allem heimische — Biere von kleinen Brauereien zu kaufen geben.

Die Resonanz auf die selbstgebrauten Biere sei groß und gut, „viele sind überrascht, dass eine Frau Bier braut“, lächelt die Gastronomin. Bei „Siegl's Pub“ soll sich bis auf weiteres übrigens nichts ändern.