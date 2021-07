Seit 1. Juli ist der Kultursommer in der Innenstadt von Wiener Neustadt in vollem Gange. Neu in diesem Jahr sind die Regionsfeste (jeweils 9 bis 13 Uhr) an vier Samstagen – nach einem erfolgreichen Start mit der Region Bucklige Welt-Wechselland stehen nun die nächsten Termine mit regionalen Schmankerl und traditioneller Musik an.

Am 31. Juli ist es erneut die Bucklige Welt, die sich bei der Sparkasse in der Fußgängerzone in der Neunkirchner Straße präsentiert. Am 7. August sind am Hauptplatz gleich zwei Regionen zu Gast: Die Region „Rosalia – Neufelder Seenplatte“ präsentiert sich mit ihren Schmankerln, Betrieben sowie Familien- und Freizeitangeboten, die Region Schneebergland bringt ebenfalls ihre Köstlichkeiten mit. Für die musikalische Umrahmung sorgen „ois & nix“ sowie die Eisenbahnermusik Flugrad. Am 14. August stehen dann in der Fußgängerzone Herzog-Leopold-Straße die für ihren Wein bekannte Thermenregion Wienerwald sowie die Region Semmering-Rax und Schwarzatal im Mittelpunkt. Bei einer Genussmeile gibt es eine Weinverkostung von sechs Winzern sowie jede Menge Kulinarik und Musik.