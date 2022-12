Wr. Neustadt: Café Bernhart um 1,2 Millionen Euro zu haben

360 Quadratmeter, 90 Sitzplätze: Das (ehemalige) Traditionscafé Bernhart am Wiener Neustädter Hauptplatz – derzeit im Besitz von Unternehmer Jürgen Höfler – steht zum Verkauf. Immerhin 1,2 Millionen Euro muss man für das Kaffeehaus auf den Tisch legen, will man der neue Besitzer sein.

In den letzten Jahren hatte das Café – gegründet 1835 – eine turbulente Zeit mitgemacht. 2018 hatten die Unternehmer Roman Schärf und Jürgen Höfler das Lokal von der Familie Bernhart übernommen und wollten es als Café mit Bäckerei fortführen. Allerdings kam es bald zur Trennung und wenig später zur Schließung des Kaffeehauses. In den Corona-Wirren versuchte eine Pizzeria für kurze Zeit ihr Glück, aber auch das ging schief. Seit letztem Herbst ist es am Hauptplatz 20 ruhig geworden, Pläne von Jürgen Höfler an dem Standort ein Eiscafé zu eröffnen, erfüllten sich nicht.

„Ich konzentriere mich jetzt auf andere Projekte“, sagt Jürgen Höfler im Gespräch mit der NÖN. Etwa auf sein erst kürzlich eröffnetes Lokal „Höfler am Fluss“ in Bad Erlach, das sehr gut von der Bevölkerung angenommen werde, so Höfler. Zudem werde er – gemeinsam mit Christian Aflenzer – im Frühjahr ein Fitnesscenter in Bad Erlach (Fabriksgasse) eröffnen. Dazu plant der Unternehmer einen Gastronomiebetrieb in der „Gesundheitswelt“ in der Civitas Nova.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.