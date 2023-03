„Kaufhaus Müller“: Große Pläne für Standort

Die Schließung des „Kaufhauses Müller“ im Jahr 2018 war ein schwerer Schlag für die Innenstadt. Jetzt gibt es konkrete Pläne, dem Standort wieder neues Leben einzuhauchen. Wie die NÖN erfuhr, soll das bestehende Haus komplett abgerissen werden, stattdessen entsteht ein modernes Gebäude in der selben Höhe wie jetzt, samt Tiefgarage. Darüber sind rund 40 Wohnungen in den oberen Stockwerken geplant, im Erdgeschoß sollen wieder Geschäfte angesiedelt werden.

„Wir sind noch in der Planungsphase“, betont Nikolaj Hummelbrunner, Prokurist der Wiener Projekt-Betreiber, „wir stehen mit Unternehmen für das Erdgeschoß in Kontakt, Namen können wir noch nicht nennen.“ Generell habe man sich seit dem Auszug von „Müller“ um eine Lösung für die Liegenschaft bemüht, die – bis jetzt – aber nicht zustande gekommen sei.

Jedenfalls habe man den Wiener Neustädter Baumeister Michael Ebner mit den ersten Planungen beauftragt. Zum Abriss heißt es, dass eine Modifizierung des Gebäudes nur schwer möglich sei, vor allem, weil man in den oberen Geschoßen mit der jetzigen Bauweise keine Wohnungen unterbringen hätte können. Wann die Abrissarbeiten beginnen, könne man noch nicht sagen, meint Nikolaj Hummelbrunner, „wir stehen noch am Anfang, haben auch noch kein Projekt bei der Stadt Wiener Neustadt eingereicht, wiewohl wir in engem Kontakt stehen“.

Stadtpolitik begrüßt neues Projekt

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Projekt entspricht der Intention des Stadtentwicklungsplanes.“ Foto: Baldauf

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger begrüßt die Initiative rund um das ehemalige Kaufhaus: „Das Ziel der Stadt war und ist es, dass dieses für die Innenstadt so wichtige Objekt nicht leer steht. Da eine vollständige Nutzung mit Handel und Gewerbe nicht mehr möglich war, ist das vorliegende Konzept mit einer Mischung für uns zu begrüßen. Es entspricht auch den Intentionen des Stadtentwicklungsplanes mit der Förderung des Wohnens in der Innenstadt. Wichtig war für die Stadt Handel im Erdgeschoß und die Errichtung von Parkplätzen, um die Kurzparkzonen nicht zu belasten.“

Hoffnung für Innenstadt

