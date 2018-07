Seit dieser Woche ist Wiener Neustadt im Handyparken-System von A1 integriert. Zusätzlich zu den bisherigen Buchungs- und Zahlungsmöglichkeiten können die Gäste der Innenstadt damit ihre Parkscheine über das System „HANDY Parken“ von A1 lösen. „Unser Ziel ist es, uns im Sinne der Kunden sowie der Unternehmer der Innenstadt weiterzuentwickeln“, so ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl, „die Ausweitung des Kundenservices beim Handyparken ist da eine wichtige Maßnahme, die auch für die Landesausstellung 2019 ein wichtiger Schritt ist. In Hinblick auf die vielen Gäste, die nicht aus der Region kommen und sich wohl kaum die stadteigene App herunterladen werden, ist das überregionale Handyparken ein unumgängliches Service.“

Die Registrierung ist kostenfrei und erfolgt über die „HANDY Parken“-App oder auf www.handyparken.at. Die Parkscheinbuchung selbst ist über die App oder per SMS möglich, A1 verrechnet pro Buchung eine einheitliche Servicegebühr von 15 Cent. Eine Registrierung für das Bezahlservice paybox ist vor der ersten Parkscheinbuchung auf www.paybox.at notwendig.

Ärger über Extra-Gebühr pro Park-Zahlung

Allerdings gibt es bei der NÖN verärgerte Reaktionen bei Kunden, was die 15 Cent Extra-Gebühren pro Parken betreffen. „Ich nuzte die App von A1 auch in Wien, dort muss ich keine 15 Cent extra bezahlen“, so ein Wiener Neustädter. Die 15 Cent extra würden ihn freilich nicht arm machen – aber ärgerlich ist es allemal, zu den Parkgebühren noch jedesmal Zusatzgebühren zahlen zu müssen. Die NÖN fragte bei A1 nach, warum in Wiener Neustadt Gebühren fällig werden.

Jochen Schützenauer erklärt: „Handy Parken wird in Wien von der Stadt Wien als Betreiber angeboten. Die Stadt hat sich entschlossen, das Service ohne Gebühren zur Verfügung zu stellen. In den Bundesländern bieten wir als A1 das Service an, das natürlich auch Kosten unsererseits verursacht (Betrieb, Wartung, etc.). Diese Kosten verrechnen wir durch die Servicegebühr.“ Es gäbe Städte, die sich entschieden haben, diese Gebühr für die Parkenden zu übernehmen, wie zum Beispiel auch Villach und Klagenfurt, Wiener Neustadt mache das nicht.