Roboter eroberten die Wiener Neustädter Kasematten

In Kurzpräsentationen sehr viel Informationen in sehr kurzer Zeit zu verpacken – das war die Challenge beim erstmaligen Robotic Pitching in ganz Europa. Sei es in der Automobilindustrie, Elektronikproduktion oder Logistik:Die Industrierobotik hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und zählt zu den am schnellsten wachsenden Industriesektoren. Zudem ist das Angebot immer größer und vielfältiger geworden – mit dieser Vielfalt haben 15 namhafte Roboterhersteller in den Kasematten ihre neuesten Technologien vorgestellt.

Robotisierung im Kampf gegen den Fachkräftemangel

“Dieses Robotic Pitching ist ein neuer Versuch, um in einen sehr wichtigen Bereich Innovation hineinzubringen”, erklärte Kurt Hackl, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ. Die Industrierobotik soll unter anderem Antworten auf den Fachkräftemangel und den demographischen Wandel liefern. “Vor ein paar Jahren hat man, wenn man über Digitalisierung und Robotik gesprochen hat, gedacht “das wird Arbeitsplätze kosten, da werden Leute ihren Job verlieren”. Heute haben wir einen Mitarbeitermangel in den unterschiedlichsten Bereichen – und brauchen mehr Digitalisierung, mehr Robotic, mehr Innovation”. Das sei ein wesentlicher Faktor, um die Qualität unseres Wirtschaftssektors zu gewährleisten.

“Wenn es einen Beweis bedurfte, dass Niederösterreich ein Land der Technologie ist, dann haben wir ihn heute – und zwar als Beweis dessen, dass wir ein Kulturland sind”, betont Bürgermeister Klaus Schneeberger. Der gesamte Cluster im Bereich der Civitas Nova gebe seit mehr als zwei Jahrzehnte den Takt in Technologie und Forschung – und somit auch in der Robotik - vor. “Warum in Wiener Neustadt? Weil wir hier technologiemäßig seit Jahrzehnten ganz intensiv unterwegs sind. Wir haben das Technologie- und Forschungszentrum, wir haben MedAustron und der Cobra ist der beste Beweis, dass Technologie keine Grenzen kennt”, so der Bürgermeister. Grundlagen der Robotic werden laut ihm schon im Bildungsbereich – insbesondere in der HTL Wiener Neustadt – geschaffen. Bereits seit Jahren feiern die jungen Robotiker der HTL Weltmeister am laufenden Band.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von kleineren, flexiblen Robotern – zum Teil auch im direkten Umgang mit Menschen. Diese werden als “kollaborative” Roboter bezeichnet. Ein Beispiel hierfür ist der “Spot Explorer” - ein vierbeiniger Roboter der Firma Boston Dynamics. Dieser solle der Industrie eine grenzenlose Forschung ermöglichen und eine effizientere Zukunft für verschiedene Branchen versprechen. “Mit dem Spot Explorer können Unternehmen die Sicherheit ihrer Teams gewährleisten, datengesteuerte Entscheidungen treffen, Messungen und Inspektionen automatisieren und grenzenlose Möglichkeiten der Datenerfassung nutzen”, erklärt Sviatoslav Pavlov von Boston Dynamics.

Auch Cobra war „im Einsatz“

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Cobra-Vorführung mit einem Roboter: Bernhard Treibenreif (Direktor Einsatzkommando Cobra), Renate Lanzenbacher (BMI, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit) und Thomas Vahrner (Einsatzkommando Cobra, v.l.). Foto: Baldauf

Höhepunkt der Veranstaltung war das Gastspiel des Einsatzkommandos Cobra, das den Abschluss der Pitches bildete. Im Rahmen einer spektakulären Vorführung wurde vor den Kasematten gezeigt, wie Drohnen und Roboter im polizeilichen Sicherheitseinsatz Anwendung finden.

“Nutzen Sie danach das Socializing, das Networking. In solchen Gesprächen kommen in der Regel super Kooperationen zusammen – das wünsche ich Ihnen im Rahmen der Wirtschaftskammer”, beendet Hackl seine Begrüßungsrede und lädt ein, den Nachmittag bei einem netten Buffet ausklingen zu lassen.