Schwimmende Blumeninsel für den Wiener Neustädter Stadtparkteich

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums wurde der Wiener Neustädter Stadtpark im Vorjahr einer umfassenden Neugestaltung unterzogen und für die Besucher noch attraktiver gemacht. Dieser Tage wurde eine weitere Maßnahme umgesetzt: Eine schwimmende Blumeninsel, gestaltet von der Abteilung Grünraum der Stadt, ziert nun den neugestalteten Teich. Die Blumeninsel ist mit Hyazinthen bepflanzt, in weiterer Folge werden auch noch Narzissen erblühen.

"Gemeinsam mit dem Akademiepark ist der Stadtpark das Naherholungsgebiet für die Wiener Neustädter. Er ist ein Ort der Begegnung für Jugend und Sport, für Spiel und Spaß, für Kunst und Kultur sowie für Ruhe und Entspannung. In Bezug auf Letzteres und zur weiteren Attraktivierung der Parkanlage haben wir im Herbst nicht nur neue Liegen angeschafft, auf denen sich die Sonne im Stadtpark genießen lässt, sondern nun auch eine schwimmende Blumeninsel ins Wasser des Teichs gelassen, die diesen noch mehr zum Blickfang und zur Naturoase macht. Mein Dank gilt an dieser Stelle dem Team der Abteilung Grünraum rund um Florian Fux", so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

