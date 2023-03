Ein „Muffin Monster“ für die Kanalreinigung in Felixdorf

Mit 15 bis 20 Störungen im Jahr war das Pumpwerk in der Bahnstraße/Mohrstraße das Sorgenkind der Gemeinde. Immer wieder kam es zu Verstopfungen, beispielsweise durch Feuchttücher. Wie SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub erklärt, wickeln sich die Tücher in die Schneideräder und verstopfen die Pumpen. Durch das sogenannte „Muffin Monster“ soll das Problem nun der Vergangenheit angehören.

Das Gerät wurde im extra dafür errichteten vier Meter tiefen Schacht versenkt und bleibt dort unten. Die beiden Leitungen wurden umgebaut, damit sie vor dem „Monster“ zusammenkommen und so alle Verunreinigungen im Abwasser häckseln kann. So nett der Name des Gerätes auch klingt, das „Monster“ häckselt und zerkleinert wirklich alles. „Es sollte nun das immer wiederkehrende Reinigen der Pumpen ein Ende haben“, zeigen sich SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer und der Vizebürgermeister optimistisch. „Denn auch jeder Reinigungseinsatz kostet Geld.“

Das „Muffin Monster“ wurde für 30.000 Euro (nach Abzug der Förderung) von der Gemeinde angekauft.

