Bonus für Wewalka-Mitarbeiter, die neue Kollegen nach Sollenau bringen

Der führende Frischteighersteller Wewalka setzt neue Maßstäbe um den Status als attraktiver, regionaler Arbeitgeber weiter auszubauen. Und zwar mit einem 750 Euro Empfehlungsbonus.

Vor mittlerweile sechs Monaten wurde das entsprechende Empfehlungsprogramm gestartet. Heuer im April konnten sich die ersten Kollegen über den erhaltenen Bonus freuen.

„Die Rahmenbedingungen sind denkbar einfach“, so Wewalka in einer Aussendung. Alle Mitarbeitenden können jemanden für aktuell ausgeschriebene Stellen auf www.wewalka.com empfehlen, natürlich auch bereichsübergreifend. Wird die Stelle dann mit der empfohlenen Person besetzt und bleibt diese für mindestens sechs Monate danach durchgehend im Betrieb angestellt, erfolgt die Auszahlung an den Empfehlenden im siebenten Monat. „Die Dotierung, die sich mit 500 Euro brutto wirklich sehen lassen kann, wird nach weiteren sechs Monaten Zugehörigkeit bei Wewalka nochmalig um 250 Euro für den Empfehlenden ergänzt“, erklärt Wewalka weiter und schließt mit den Worten: „Der Erfolg des Empfehlungsprogrammes spricht dafür, dass Wewalka damit am richtigen Weg ist. So kann das Unternehmen gestärkt, vor allem mit zusätzlich motivierter Kollegschaft, erfolgreich am Markt agieren.“

1987 gegründet, hat sich Wewalka mit aktuell etwa 800 Mitarbeitern zu einem Big Player am Frischteigmarkt entwickelt und ist mittlerweile präferierter Partner internationaler Händler in rund 30 Ländern.

Mit der Marke „Tante Fanny“ ist Wewalka auch heuer laut renommiertem Marktforschungsinstitut Nielsen, Marktführer in Österreich und Deutschland.

