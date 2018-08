Stadt und Land bieten gemeinsam mit dem Wiener Neustädter Verein „Startklar“ ab Herbst Deutschkurse vor dem Schuleintritt an: Insgesamt stehen 1.000 Plätze für Kinder zur Verfügung, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

„Wir haben in Wiener Neustadt einen Migrationsanteil von knapp einem Viertel, was vor allem in den Kindergärten und Volksschulen eine große Herausforderung darstellt – einerseits für die Pädagogen, andererseits für die Kinder selbst“, sagt FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz. Über die Sprachförderung solle Integration besser klappen.

Die Deutschkurse umfassen drei Durchgänge mit jeweils zehn Wochen, wobei in jeder Woche eine 90-minütige Einheit stattfindet. Das Land fördert die ersten zehn Einheiten mit 55 Euro (Selbstbehalt 40 Euro) und die zweiten zehn Einheiten mit 45 Euro (Selbstbehalt 50 Euro).

Details zum Projekt

Zielgruppe: 2- bis 6-Jährige mit nicht-deutscher Muttersprache. Die Kinder werden nach Altersstufe in Kleingruppen geteilt. Maximal zehn Kinder pro Gruppe, die von Pädagogen mit der Zusatzausbildung „Deutsch als Zweit-/Fremdsprache“ betreut werden.

Inhalte: Neben der Sprache werden auch „spezifische Themenbereiche“ wie „Feste in Österreich, Traditionen und Geschlechterrollen“ vermittelt.

Zeitraum: September 2018 bis Dezember 2019.

Anmeldung: Montag 9-12 Uhr, Donnerstag 14-17 Uhr beim Verein „Startklar“, Bräunlichgasse 34/2. Voranmeldung und Informationen unter 0660 / 64 32 872 oder

willkommen@verein-startklar.at.