Schon seit ihrer Kindheit tanzen Natalie Cremar (7. Klasse) und Tim Grabenwöger (8. Klasse). Cremars Liebe zum Tanzen begann mit sieben Jahren in Rumänien, seit 2015 tanzt sie professionell. Als die Schülerin im April 2017 nach Österreich kam, lernte sie bald darauf ihren heutigen Tanzpartner Tim Grabenwöger kennen. Er entdeckte mit zehn Jahren das Tanzen für sich, als er seinem großen Bruder dabei zusah. Grabenwöger war auf der Suche nach einer Tanzpartnerin, als er Cremar via Facebook anschrieb.

Das Team ist zusätzlich beim Tanzsportklub TSK Modena Wien dabei. „Unser erstes Turnier hatten wir zwei Wochen nach unserem ersten gemeinsamen Training. Bei dieser Österreichmeisterschaft ergatterten wir den Sieg“, erzählt Grabenwöger. Seitdem geht ihre Tanzkarriere steil bergauf. In den letzten beiden Jahren hat sich die Leistung der beiden stark verbessert. „Bei unserer ersten Europameisterschaft 2017 waren wir auf Platz 24, dieses Jahr erzielten wir den fünften Platz. Bei der Weltmeisterschaft in Bratislava schafften wir den 11. Platz“, so Cremar.

"Ohne Leidenschaft kannst du beim Tanzen keine Erfolge erzielen"

Für ihren Erfolg trainieren die beiden täglich drei bis fünf Stunden, auch während der Schulzeit. „Das Tanzen ist immer an erster Stelle, die Schule bloß unsere Vorsorge. Wir wissen, dass wir uns keine Einser in der Schule erwarten können“, erzählt Grabenwöger. Laut den beiden ist es zwar schwierig, neben der Schule zu trainieren, da sie dadurch oft spät schlafen gehen, aber nichtsdestotrotz sei es das wert. Von ihrem Direktor Günther Hofmann werden sie unterstützt und bekommen für Wettkämpfe schulfrei. Das ist für die beiden notwendig, da sie für ihre Meisterschaften oftmals international reisen müssen.

Zuletzt waren sie bei der Weltmeisterschaft in der Ukraine. Auch auf Schulbällen und Schulfesten sind die beiden schon mehrmals aufgetreten. Das Tanzpaar ist Österreichmeister in den Disziplinen Latein-, Standard und Zehntanz in der Kategorie Jugend. International sind sie vor zwei Monaten auf Platz sieben und derzeit auf Platz fünfzehn gereiht. „Wir haben inzwischen sehr viele Siege erzielt und in Österreich erreichen wir fast immer den ersten Platz“, so Grabenwöger. Derzeit trainieren sie für den Weltmeistertitel in der Kategorie Jugend Lateintanz der Austrian Open Championships. „Der Wettkampf ist uns besonders wichtig, da es unser letztes Jugendjahr ist und der Lateintanz unsere größte Stärke ist“, erzählen die beiden.

Das Tanzen ist ihre große Passion. „Ohne Leidenschaft kannst du beim Tanzen keine Erfolge erzielen und schon gar nicht Weltmeister werden“, so Grabenwöger. Auch in Zukunft möchten sie zusammen bei Turnieren antreten. Beruflich möchten sie später als Tanzlehrer ihr Können weitergeben.