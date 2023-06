Katzelsdorfer Ballettschule ortner4DANCE holt Doppel-Gold bei EM

Ein weiteres Highlight war die Nominierung von zwei ortner4DANCE Nummern für die Abend-Gala. Anlässlich des Veranstaltungsjubiläums wurden herausstechende Tänze aus der Vorrunde für das Showprogramm ausgewählt.

Mit dem emotionalen Song „Another Love“, in einer Choreographie von Angelika Ortner, tanzten sich Julia Schimeck, Nicolas Ortner und Carina Mitsch gemeinsam mit Nicole Braunstorfer, Philomena Gappmaier und Theresa Reitstätter auf den ersten Platz in der Kategorie Lyrical. Elegante, fließende Bewegungen, Tempo sowie die fast greifbaren Emotionen, die die Gruppe auf die Bühne zauberte, rissen nicht nur das Publikum mit, sondern überzeugten auch die Preisrichter: die Nominierung für die ASDUI Gala sowie Platz 1 mit 96 Wertungspunkten.

Carina Mitsch, Teresa Reitstätter, Nicolas Ortner, Nicole Braunstorfer, Lily Binder (hinten), Julia Schimeck, Marcelina Gappmaier, Philomena Gappmaier, Luna Zoufal und Clara Schwaller (vorne). Foto: Ortner4Dance

Ebenfalls eine Klasse für sich war die Ballettgruppe, die mit „Swanilda (Julia Schimeck) & Friends (Nicole Braunstorfer, Philomena Gappmaier, Carina Mitsch, Theresa Reitstätter, Clara Schwaller) die Spitze des Siegespodests eroberte. Bestechend die Technik und die Anmut der Tänzerinnen, die sich verdient auch den Europameistertitel holten.

Gala-Nacht mit Preisverleihung

Neben der Nummer „Another Love“ erhielt noch eine zweite ortner4DANCE Schülerin eines der begehrten Tickets für die Gala Nacht „25 Jahre ASDU International“. Unter allen Tänzen aus der Vorrunde wählten die Juroren 24 Nummern aus, die sich durch eine besondere Choreographie sowie Professionalität, Charme und Überzeugungskraft ausgezeichnet hatten.

Lily Binder, österreichische Staatsmeisterin in Ballett, durfte in diesem feierlichen Rahmen ihr Solo „Puppe“ aus dem Ballettklassiker Coppelia dem Publikum präsentieren und tanzte sich gemeinsam mit der Lyricalgruppe "Another Love" in die Herzen der Zuschauer.

6 Podestplätze mit Top-Wertungspunkten

Im Finale präsentierten sich die ortner4DANCEr mit sechs qualifizierten Nummern höchst professionell auf dem internationalen Parkett. Vier weitere Pokale waren der Lohn für die großartigen Leistungen. Das Duo Julia Schimeck und Clara Schwaller schaffte es mit seiner eigenen Choreographie „Senses“ in der Kategorie Modern auf Platz 2 und damit zum Vize-Europameister. Der Vorjahres-Europameisterin Carina Mitsch brachte in der Kategorie Lyrical ihr Solo „Body“ heuer Silber. Sie konnte ihre Leistung gegenüber den österreichischen Staatsmeisterschaften weiter steigern und erzielte mit 90 Punkten eine Topwertung.

Die Wiener Neustädterin Lily Binder tanzte sich mit ihrem Solo „Puppe“ im Finale auf den dritten Platz und auch das Ballett Trio mit Philomena und Marcelina Gappmaier sowie Luna Zoufal sicherte sich Bronze mit der Nummer „Esmeralda’s Friends“. Nicole Braunstorfer präsentierte ihre Choreographie "Honest Heart" ebenfalls bei den Internationals und erzielte dieselbe Punktezahl wie beim Austrian Open.

Motto: Tanzen verbindet – auch im Wettkampf

Die Freude über die Performance der ortner4DANCER war groß. Im Namen der Finalisten fasst Julia Schimeck das Erlebnis „Bühne international“ so zusammen: „Für uns als Wettbewerbsgruppe war es der erste Antritt bei einem internationalen Bewerb. Das Gefühl, hier auf der Bühne zu stehen, ist einfach überwältigend. Die Teilnahme war eine coole Erfahrung für unser Team und die Reise hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht.“

Angelika Ortner, Leiterin von ortner4DANCE und Coach, ergänzt: „Ich bin so stolz auf unsere SchülerInnen. Diese Meisterschaften haben uns sehr zusammengeschweißt, den Teamspirit in unserer Gruppe enorm gestärkt. Und das spiegelt sich in den hervorragenden Leistungen wider.“