Wiener Neustadt: Hit-Tänzchen war ein Zufalls-Produkt

Der Tanz über die Grazer Straße ist mittlerweile Kult im Internet: Über 500.000 Mal wurde das Video auf der Plattform „TikTok“ bereits angesehen.

Darauf zu sehen: Der Wiener Neustädter Peter Czerny, wie er rückwärts über den Zebrastreifen an der Kreuzung Ungargasse tänzelt. „Das Video ist zufällig aufgenommen worden, ich kenne denjenigen, der das gefilmt hat, gar nicht“, sagt der „TikTok-Star“ im Gespräch mit der NÖN.

Generell wage er aus Spaß schon Mal an der Grazer Straße oder beim Auge Gottes ein Tänzchen über die Straße. „Immer in der gleichen Bekleidung, vielleicht hat mich der Filmer auch deswegen wiedererkannt. Ich wurde dabei auch schon ein paar Mal gefilmt, aber die anderen Videos hatten bei weitem nicht so viele Klicks“, so der 22-jährige Herrengassen-Kellner vom „Two Monkeys“.

Unzählige Nachrichten wegen dem Video

Selbstredend ist, dass er auf das Rekord-Video in den letzten Tagen schon öfters von seinen Freunden und Bekannten angesprochen wurde. „Natürlich in meiner Bar in der Herrengasse, ein paar hundert Mal sicher. Ich hab‘s auch sehr oft zugeschickt bekommen, ich zähl‘ da gar nicht mehr“, lacht der 22-Jährige. Bisher habe es noch keine negativen Auswirkungen auf sein Leben gehabt, so der Wiener Neustädter: „Die Menschen finden es lustig – und das ist auch gut so.“