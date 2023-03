Allergien: Mehr Diagnosen und bessere Therapien

NÖN: Täuscht das Gefühl oder sind immer mehr Menschen von Allergien betroffen?

Nikolaos Bounas-Pyrros: Es ist wahr, dass die Prävalenz von Allergien in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Studien haben gezeigt, dass in vielen Ländern der Anteil der Menschen mit Allergien in der Bevölkerung gestiegen ist. Das Gefühl, dass mehr Menschen von Allergien betroffen sind, wird jedoch auch durch verbesserte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten verursacht. Es ist also möglich, dass mehr Menschen diagnostiziert und behandelt werden als in der Vergangenheit, was dazu führt, dass es so aussieht, als ob es mehr Fälle gibt.

Wie entsteht eine Allergie?

Bounas-Pyrros: Eine Allergie entsteht, wenn das Immunsystem des Körpers auf eine ansonsten harmlose Substanz wie z.B. Pollen, Hausstaubmilben oder bestimmte Lebensmittel überreagiert und eine Abwehrreaktion auslöst. Normalerweise erkennt das Immunsystem körperfremde Stoffe wie Bakterien und Viren und reagiert darauf, um den Körper zu schützen. Bei einer allergischen Reaktion erkennt das Immunsystem jedoch fälschlicherweise eine ansonsten harmlose Substanz als gefährlich und löst eine Abwehrreaktion aus, die Symptome wie Niesen, Juckreiz, Rötung, Schwellung oder Atembeschwerden verursacht.

Welche Allergiearten kommen besonders häufig vor?

Bounas-Pyrros: Es gibt eine Vielzahl von Allergie-Arten, die häufigsten Allergien sind Heuschnupfen, Hausstaubmilbenallergie, Nahrungsmittelallergien, Insektengiftallergie, Tierhaarallergien, Medikamentenallergien oder Kontaktdermatitis, eine allergische Reaktion auf eine Substanz, die Kontakt zur Haut hat, wie beispielsweise Nickel in Schmuck.

Auf welche Arten können sich Allergien bemerkbar machen?

Bounas-Pyrros: Allergien können sich auf verschiedene Arten bemerkbar machen, abhängig von der Art der allergischen Reaktion und der betroffenen Organe oder Systeme im Körper. Hierunter zählen Atemwegssymptome (Husten, Niesen, laufende oder verstopfte Nase bis zur Atemnot), Augensymptome (rote, juckende oder tränende Augen), Hautsymptome (Juckreiz, Nesselsucht, Ausschlag oder Schwellungen der Haut), Verdauungssymptome (Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall oder Blähungen). Die Maximalform bildet die Anaphylaxie, eine lebensbedrohliche allergische Reaktion, die zu Schwellungen im Rachen, Atemnot, Blutdruckabfall, Bewusstseinsverlust oder Schock führen kann.

Wo können Menschen mit Allergien Hilfe suchen?

Bounas-Pyrros: Es ist wichtig, dass bei Verdacht auf eine Allergie eine ausführliche Untersuchung durch einen Allergologen durchgeführt wird, um eine genaue Diagnose zu erhalten und geeignete Behandlungsoptionen zu finden. Hierfür können sich PatientInnen an Allergiezentren oder niedergelassene FachärztInnen für Allergologie wenden. Es ist wichtig, dass mit einem Facharzt für Allergien zusammengearbeitet wird, um die beste Behandlungsoption für die individuellen Bedürfnisse und Symptome zu finden.

Welche Therapien gibt es gegen Allergien?

Bounas-Pyrros: Es gibt verschiedene Therapien, die bei der Behandlung von Allergien eingesetzt werden können, je nach Art und Schwere der Allergie. Hierzu zählen das Vermeidungsverhalten, die Vermeidung von Allergenen kann in einigen Fällen die Symptome von Allergien reduzieren oder beseitigen. Es gibt verschiedene Arten von Medikamenten, die bei der Behandlung von Allergien eingesetzt werden können, darunter Antihistaminika, kortikosteroidhaltige Nasensprays und Augentropfen, Mastzellstabilisatoren und Bronchodilatatoren. Bei schwerem Heuschnupfen, Hausstaubmilben- und Tierhaarallergien kann eine Immuntherapie zur langfristigen Besserung führen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.