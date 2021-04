Mitten in der Stadt wird aktuell fleißig gebaut: Die Filiale der Bäckerei Der Mann an der Ecke Hauptplatz und Neunkirchner Straße wird umgebaut. Das Haus, in dem einst unter anderem das Hutfachgeschäft Walter und die Konditorei Allinger beheimatet waren, wird saniert – und das Dachgeschoß ausgebaut.

Der Umbau der Mann-Filiale soll mit 31. Mai abgeschlossen sein, wie es gegenüber der NÖN heißt: „Für uns ist es besonders wichtig, dass unsere Filialen Wohlfühloasen sind. Nach dem Umbau wird unsere Filiale in Wiener Neustadt nun in neuem Glanz erstrahlen“, so Bäckermeister Michael Mann. Zur (Wieder-)Eröffnung soll es auch spezielle Angebote geben, so Mann.

Blick in die Zukunft: So sieht die neue Filiale im Computer-Modell aus. Der Mann

Während der laufenden Umbauarbeiten hat die Filiale gegenüber des Rathauses aktuell übrigens zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Eines soll sich mit dem Umbau nicht ändern: Der Schanigarten der Bäckerei soll erhalten bleiben.