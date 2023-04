Pläne für Ausbau der Wiener Neustädter Feuerwehr präsentiert

Die Zentrale der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt wird in den nächsten Jahren um- und massiv ausgebaut. Konkret werden die bestehende Fahrzeughalle an der Kreuzung Babenbergerring/Herrengasse aufgestockt und die bestehenden Räumlichkeiten sowie die über 40 Jahre alte Infrastruktur adaptiert. Der Um- und Ausbau der Feuerwehr geht auf eine Initiative von Feuerwehr-Stadtrat Franz Piribauer zurück und ist das Herzstück seiner Arbeit in den letzten Monaten. Nun erfolgte eine interne Plan-Präsentation vor den Mitgliedern der Feuerwehr.

Konkret geht es um eine Aufstockung der bestehenden Fahrzeughalle am Babenbergerring 6a/6b, Adaptierungsmaßnahmen im Bestand der bisherigen Räumlichkeiten. Das Investitionsvolumen (gem. Schätzung Herbst 2022) beträgt rund 4,5 Millionen Euro. Der nächste Schritt wird die Einreichung der Pläne bei der Baubehörde sein.

"Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt ist österreichweit einzigartig. Keine andere Feuerwehr betreut ein derart großes Gebiet mit nur eine Wache und so wenigen Mitgliedern. Aus diesem Grund ist es unumgänglich, unseren Kameradinnen und Kameraden die richtige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Nur so können sie die hohen Ansprüche im Sinne der Sicherheit der Menschen in bewährter Qualität erfüllen. Um die Mannschaft schon vor der Einreichung in das Vorhaben einzubinden, haben wir diese interne Planpräsentation gemacht", so ÖVP-Feuerwehr-Stadtrat Franz Piribauer.

Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer: "Für uns ist die Erweiterung der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt essenziell. Nach 40 Jahren ist das Feuerwehrhaus sanierungsbedürftig. Die Pläne von Ing. Kaiser vom Büro Ebner und Partner sind gemeinsam mit dem Kommando erarbeitet worden und spiegeln eine zeitgemäße Anpassung an die derzeitigen Anforderungen wider."

Auch der Verwaltungsdienst und die Feuerwehrjugend zeigten sich von den Plänen angetan. Harald Sander, Leiter des Verwaltungsdienstes: "Die Reorganisation der Büroräumlichkeiten, die Schaffung von zusätzlichen Besprechungsbereichen und die dadurch gewonnene Arbeitsqualität wird die unzähligen Einsatzort- und - nachbereitungsstunden wesentlich vereinfachen."

Patrick Milik, Leiter des Betreuungsteams der Feuerwehrjugend: "Getrennte Garderoben für Mädchen und Burschen bei der Feuerwehrjugend, ein Büro und ein Lager neben einem tollen neuen Jugendraum: Die Erweiterung der Feuerwehr Wiener Neustadt wird auch für die Feuerwehrjugend ein Quantensprung sein!"

