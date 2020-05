Für Katzenliebhaber klingen die Vorteile der „Cat Box by Skoon“ eher nach einem Traum: Das Katzenklo muss deutlich weniger oft gereinigt werden als herkömmliche Katzentoiletten und stinkt gleichzeitig nicht. Möglich macht das ein spezielles Streumaterial auf Kieselalgen-Basis, das weder klumpt noch staubt. Nur der Kot muss entfernt werden, dann hält die Toilette im Durchschnitt ein Monat.

Zudem soll das Produkt zu 100 Prozent biologisch abbaubar sein. Wiener Neustadts Futterhaus-Chef Wolfgang Kamper – selbst Besitzer von vier Katzen – war schnell vom Produkt überzeugt. Er lernte den Erfinder der „Cat Box“ bei der internationalen Tiermesse „Interzoo“ kennen und wurde exklusiver Vertriebspartner für Europa.

Vergangenen Dienstag stellte Kamper das Wunder-Katzenklo in der Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“ vor und konnte eine Investorin für sich gewinnen. Die MediaShop-Chefin Katharina Schneider bot dem Wiener Neustädter für 26 Prozent seiner Firma 70.000 Euro an und Kamper fackelte nicht lange. „Das war ein super Angebot, mit dem ich leben konnte“, erzählt der Futterhaus-Chef im NÖN-Gespräch. Mittlerweile wird die „Cat Box“ um 19,90 Euro im Futterhaus und im MediaShop vertrieben. Gearbeitet wird derzeit auch an einem Abo-Modell, damit die „Cat Box“ monatlich an Kunden verschickt und so auch billiger werden kann.