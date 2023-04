Prominenter Neuzugang für die Wiener Neustädter Musikschule

„Das ist wirklich eine Sensation“, freut sich Musikschuldirektor Raoul Herget über seinen neuesten „Lehrer-Coup“. Der Opernsänger Norbert Ernst ist seit zwei Jahrzehnten als Solist an allen berühmten Opernhäusern der Welt tätig. Von New York über London, Paris, Berlin, Mailand bis Tokyo ist er schon auf den Bühnen gestanden und zur Wiener Staatsoper pflegt er eine ganz besondere Verbindung.

Dort hat er ab Herbst ein Engagement und seit 27. März unterrichtet Norbert Ernst jetzt eine Gesangsklasse an der Hauer-Musikschule. Herget: „Norbert Ernst ist ja ein Absolvent unserer Schule, hat am Konservatorium bei Gerd Fussi studiert und ging dann von Wiener Neustadt direkt an die deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf.“

