Elite seit 60 Jahren: Jagdkommando feierte mit Tanner und Co.

Das Jagdkommando feiert ein rundes Jubiläum. An der Spitze gratulierte ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zum 60-jährigen Bestehen: „Die äußerst vielfältigen Aufgaben im In- und Ausland erfordern ein Höchstmaß an geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit. Dabei ist die Fähigkeit, Probleme unkonventionell und kreativ zu lösen, eine Grundtugend aller Angehörigen des Jagdkommandos. Ich gratuliere allen Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten zu ihren Leistungen und wünsche dem Jagdkommando alles Gute zum runden Jubiläum.“

1963 wurde der Befehl zur Durchführung des ersten Jagdkommando-Grundkurses erteilt und das Jagdkommando als Kompanie für Sondereinsätze aufgestellt. Das Jagdkommando ist heute der einsatzerfahrenste Verband des Bundesheeres. Das damalige Ziel der neu gestarteten Ausbildung war, den Kampf in dem vom Feind besetzten Gebiet mit regulären Kräften, den sogenannten Jagdkommandos, fortzusetzen.

Die Aufgaben des Jagdkommandos sind die Spezialaufklärung zum Gewinnen hochwertiger Informationen, Kommandounternehmen, das Jagdkommando ist der Anti-Terror-Verband des Bundesheeres, Militärische Unterstützung bei der Ausbildung von Soldaten, Erstreaktionskraft des Bundesheeres in den Interessensgebieten Österreichs, kampfkräftiges Suchen und Retten, militärische Evakuierungsoperationen und der Einsatz von konsularischen Unterstützungsteams. Gerade in den letzten Jahren konnte das Jagdkommando diese Fähigkeiten unter Beweise stellen. In Kabul wurden im Jahr 2021 österreichische Staatsbürger evakuiert. Ebenso unterstützen sie seit Februar letzten Jahres die Botschaft in Kiew.

Für Jagdkommando-Kommandant Philipp Ségur-Cabanac muss die grundsätzliche Ausrichtung des Jagdkommandos beibehalten und die internationale Kooperation mit Partnern weiter vertieft werden. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre liege aber im Personalbereich. „Das Jagdkommando rekrutiert sich aus den besten Soldaten des Bundesheeres. Sinkt der Personalstand des Bundesheeres vor allem im Segment der jüngeren Unteroffiziere weiterhin ab, würde das auch für das Jagdkommando ein zunehmend kleineres Rekrutierungspotenzial bedeuten. Daher ist auch für das Jagdkommando eine erfolgreiche Personaloffensive im Rahmen der 'Mission Vorwärts' von entscheidender Bedeutung“, so Philipp Ségur-Cabanac.

Am Donnerstag wurde auf dem Gelände des Jagdkommandos in der Flugfeldkaserne zur Leistungsschau geladen, rund 2.500 Besucher waren dabei.

Die Ausrüstung in den 90ern, 25 Kilogramm schwer. Foto: NÖN, Schranz