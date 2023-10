Klimawandel: Auch Hase & Co. sind im Bezirk Wr. Neustadt betroffen

Die Jagdsaison hat begonnen. Das vorrangige Thema ist der Klimawandel, der auch heuer vor Reh, Hase und Fasan nicht Halt macht. Wie es vielleicht schon einigen aufmerksamen Menschen aufgefallen ist, ist es recht still im Wald. Bezirksjäger Werner Spinka erklärt warum: „Die Hirsche röhren nicht.“ Normalerweise würde man zu dieser Zeit die Brunftrufe der Rothirsche aus dem Wald und auf den Feldern hören, allerdings würden diese sich aufgrund der hohen Temperaturen in den Wald zurückziehen. Ob sich das auf die Paarungszeit auswirkt, wird man erst sehen.

Die Jagd auf das Niederwild hat noch nicht begonnen, wie Spinka sagt. Im Bezug auf die Hasen wird es dazu auch nicht kommen. Denn die Zahlen sind rückläufig. „Die Hasen werden im Bezirk schon länger nicht mehr bejagt, weil der Bestand zu gering ist“, so der Jäger. Das würden regelmäßige Hasenzählungen aussagen.

Bezirksjäger Werner Spinka geht mit Jagdhund „Giovanni vom Steinberg“ regelmäßig jagen. Foto: zVg

Allgemein ist das Niederwild in den Revieren sehr belastet. Dafür seien neben den Klimaveränderungen auch der Einsatz stärkerer landwirtschaftlicher Geräte, ebenso wie die zunehmende Bodenversiegelung, vor allem im Steinfeld, verantwortlich. Und dann kommen noch die vierbeinigen Eindringlinge, wie beispielsweise Marderhund und Waschbär, aber auch Goldschakale schauen immer mal wieder in den Revieren vorbei, und tragen zur zusätzlichen Dezimierung des Niederwilds bei.

Heinz May ist Jäger in Wiener Neustadt. Er konnte hier mit der Jägerschaft beobachten, dass es immer mehr Wildschweine gibt. „Der Bestand an Schweinen ist ständig steigend“, sagt dieser. Aufgrund der Hitze sei es aber mühsam diese zu erwischen und damit die Zahl der Population auf ein ausgeglichenes Niveau zu bringen. „Die Sau vermeidet Hitze indem sie sich versteckt und kommt erst in der Nacht hervor“, meint May.

Auch der Fasan leidet unter dem extremen Klima, wie Karl Groiss, Jagdleiter in Matzendorf-Hölles weiß. Weil es im Frühjahr kalt und verregnet war, hätten die Fasane im Revier ihre Gelege nicht fertig ausgebrütet. „Wir haben sehr oft beobachtet, dass es beim zweiten Versuch viel weniger Eier gegeben hat“, sagt Groiss. Damit sind heuer in Summe weniger Fasane auf die Welt gekommen.

Der Zillingdorfer Jägerin Michaela Punczi hat es vor allem die Hegearbeit und die Arbeit mit ihrem Labrador „Hex“ angetan. Hegearbeit ist gerade in Zeiten des Klimawandels noch wichtiger geworden. Dazu gehört sowohl die zusätzliche Fütterung von Wildtieren, als auch das Auffüllen der künstlichen Tränken mit frischem Wasser. Während längerer Trockenperioden gibt es in den Bachläufen kein Wasser mehr. Nur der Mensch kann dann noch helfen. Der Jäger ist es auch, der dafür sorgt, dass frischgeborene Rehkitze nicht vom Mähwerk der landwirtschaftlichen Maschinen erwischt werden. In einigen Gebieten, wie im Zillingdorfer Jagdrevier werden deshalb vor der Mäharbeit Drohnen eingesetzt. „Bei der Kitzrettung funktioniert die Arbeit mit der Drohne sehr gut“, sagt Punczi.

Punczi hat vor fünf Jahren ein mutterloses Rehkitz aufgenommen und es liebevoll gehegt und gepflegt, bis es selbständig geworden ist. Heute lebt es in freier Wildbahn und wurde bereits acht Mal Mutter. „Das Reh ist jetzt fünf Jahre alt und kommt immer noch jeden Tag zu uns auf Besuch“, erzählt die Jägerin. Dabei schlüpft es durch die Hundeklappe in den Garten und sieht nach dem Rechten.