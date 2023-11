Wiener Neustädter Kunst in ihrer bunten Vielfalt im Museum St. Peter

„Dass die letzte Ausstellung im Jahr hier der Künstlervereinigung gehört, ist ein Symbol dafür, dass wir die eigene Kultur in der Stadt hoch schätzen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger bei der Vernissage. Wie immer zeigen die beteiligten Künstler Werke verschiedenster Stile und Macharten, was einen sehr abwechslungsreichen Ausstellungsbesuch bringt.

Durch die Ausstellung führte der Obmann der Künstlervereinung Manfred Pfeiffer: „Mit dieser Jahresausstellung an diesem besonderen Standort wollen wir Künstler unsere Identität zeigen.“ Und auch einen „Beitrag zum kulturellen Geschehen in der Stadt leisten, das hat eine lange Tradition“, so Pfeiffer.

Heuer gibt es gleich fünf besondere Geburtstage zu feiern. Den fünf Jubilaren wurden die Ehrenplätze ganz vorne in der Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr zugewiesen, wo sie Großformate zeigen. Alois Hölzl, 85, zeigt Landschaften und Bernhard Kratzig, 80, hat sich ebenfalls für Landschaften entschieden, allerdings mit ironischen Seitenhieben. Anton Zacsek, 80, präsentiert abstrakte meditative Farbfeldmalerei, Hans Detlef Dupal, 80, zwei Porträts, wo „jeder Farbfleck an seinem Platz ist, um die Person darzustellen“, so Manfred Pfeiffer, und Robert Weber, 80, hat sich auf intensive Rot-Schwarz-Bilder konzentriert, wo sich die Verbindungen erst auf den zweiten Blick zeigen.

Weiters zu sehen sind ein Siebdruck von Christian Stocker, samtige Textilkunst von Lisa Bäck, ein herbstliches Stilleben von Helmut Wenninger, die Ansichten aller Landeshauptstädte im Kleinformat von Franz Oberger, Reise-Impressionen von Lisa Wolf und ein Bild aus dem „Zauberer-Zyklus“ von Chouli Baszolich. Skulpturen gibt es aus Stein von Wendlin Munter, aus Keramik von Gudrun Kainz und recyceltem Material von Elisa Greenwood, um nur einen Vorgeschmack auf die Vielseitigkeit der Neustädter Künstler zu geben.

Die sehenswerte Ausstellung ist bis 3. Dezember von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr zu besichtigen. Tickets an der Museumskassa.