Hollenthoner Imker zogen eine süße Bilanz

Obmann Alois Spanblöchl konnte an Franz Laschober für 25-jährige Funktionärstätigkeit die Weippl-Medaille in Bronze übergeben. Wilhelm Gallei und Johann Bleier erhielten die Goldene Verbandsnadel für 30 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverein. Am Foto: Franz Zitterbayer, Roman Schwarzl, Johann Spenger, Franz Laschober, Franz Schrammel, Wilhelm Gallei, Rosa Schrammel, Johann Bleier, Anton Spitzer, Karl Waldherr, Herbert Steiner und Obmann Alois Spanblöchl.

Foto: zVg