Die 10 prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Wr. Neustadt

Traditioneller Abstiegskampf

Das Jahr beginnt beim Wiener Neustädter mit einer großen Einkaufstour am Transfermarkt, der damalige Neo-Trainer Zeljko Ristic bekommt zahlreiche neue Spieler zur Verfügung gestellt. Am Ende kommt es gar nicht zur Härteprobe, denn es gibt keinen sportlichen Absteiger aus der Regionalliga. Im Herbst hat Ristic-Nachfolger Sargon Duran dann mit einer deutlich verjüngten (und verbilligten) Mannschaft schwer zu kämpfen, unter dem Wiener Neustädter Christbaum leuchtet die rote Laterne. Was wieder eine Transferoffensive diesen Winter notwendig macht…

Foto: Hauke

Ortmann im Wandel

Sportlich spielt der SC Ortmann ein historisch-gutes Halbjahr in der 1. Landesliga. Abseits davon bleibt aber kein Stein auf dem anderen – wortwörtlich und sprichwörtlich. Nach acht erfolgreichen Jahren als Obmann zieht sich Erich Panzenböck zurück, sein Nachfolger heißt Stefan Hausmann. Und bei der Infrastruktur kommt der SC Ortmann im 21. Jahrhundert an. Die baufällige Kabine soll einem zeit- und standesgemäßen Neubau weichen, das Projekt soll demnächst durchstarten.

Foto: Hauke

Meisterteller im Bezirk

Der SC Katzelsdorf spielt dank einer furiosen Saison so hoch wie nie, schafft den Aufstieg in die 2. Landesliga Ost – überraschend vor allem, weil im Vorfeld von einem Titelkampf zwischen Ebreichsdorf und Bad Fischau gesprochen wurde. Den lachenden Dritten von der Leitha hatten nur die wenigsten auf dem Zettel.

Foto: Schneidhofer

Gleich zwei Meisterteller gab es beim SV Weikersdorf zu vergeben: Die Herrenmannschaft wurde überlegen Meister in der 2. Klasse Steinfeld, die Frauen in der Landesliga. Was alle drei Teams gemeinsam haben? Der Herbst in der jeweiligen neuen Liga verlief für das Meistertrio holprig.

Foto: Breitschopf

Königsklasse in Wiener Neustadt

Die Fortuna am Ziel ihrer Träume – unter der Führung von Trainer Daniel Kohn werden Marco Meitz und Co. im März Futsal-Staatsmeister. In einer brechend vollen HTL-Halle macht die Fortuna alles klar. Das Highlight folgte dann im Herbst: Wiener Neustadt wird das Heimrecht beim Champions League-Quali-Turnier zugeteilt, über 2.000 Fans sehen eine aufopfernd kämpfende Fortuna, der am Ende nur 91 Sekunden zum Aufstieg in die nächste Runde fehlen.

Foto: Zottl

Telek bei der EM

Wiener Neustadts Aushängeschild im SchiedsrichterInnen-Wesen fügt ein weiteres Kapitel ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte hinzu. International ist sie bei verschiedenen großen Partien im Einsatz, unter anderem als Linienrichterin beim Halbfinale der Europameisterschaft zwischen dem späteren EM-Sieger England und Schweden. Damit ist sie die erste österreichische Schiedsrichterin seit 2008, die bei einer Großveranstaltung im Einsatz ist.

Foto: privat

Zelesner nimmt seinen Hut

Über zwei Jahrzehnte war Elgar Zelesner eines der Gesichter des regionalen Golfsports. Als Clubmanager trug einen großen Anteil daran, dass der GC Föhrenwald zu einem absoluten Vorzeigeklub in Österreich wurde. Mit Christoph Schneeberger folgt ihm ein Mann, der ein ausgewiesener Kenner des Clubs und der regionalen Golfszene ist.

Foto: Perfect Eagle/Vielnascher

Seiser ganz oben auf dem Podest

Der Bad Fischauer Mathias Seiser schafft in Baden mit seinem Partner Moritz Kindl die Sensation. In einem packenden Finale kämpfen die beiden Waller/Friedl in der Verlängerung des Tie-Breaks nieder und holen sich nach Bronze und Silber in den Vorjahren diesmal die ÖM-Goldmedaille. Eine handfeste Überraschung – denn eigentlich war das Duo nur als Nummer vier gesetzt.

Foto: Probeach

Mayer verbessert Rekord

Die Top-Läuferin Österreichs kommt auch dieses Jahr wieder aus Bad Fischau-Brunn. Julia Mayer erweitert ihre Trophäensammlung, unter anderem pulverisiert sie ihren eigenen Rekord über 10.000 Meter auf der Straße. Bei ihrem Europameisterschafts-Debüt verlief allerdings nicht alles nach Plan…

Foto: ÖLV/Nevsimal

Doppelt Silber

Für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks ist es nach dem Gewinn der Meisterschaft und des Pokalbewerbs 2021 ein bitteres Jahr 2022. Der historische Einzug ins Europacup-Finale wird überschattet. Nach dem Halbfinalsieg über Borges wird die Mannschaft im spanischen Borges überfallen. Amtsbekannte Rowdys verletzen Trainer Martin Doppler und Frane Kojic. Im Europe Cup-Finale unterliegt Wiener Neustadt, trotz Auswärtssieg, der italienischen Spitzenmannschaft Carrara. In der Bundesliga verliert der Saisondominator in der Heimhalle das Finale gegen Dauerrivalen Wels - Wiener Neustadt damit Double-Vize.

Foto: Zottl

Schwieriges Jahr

Ein schwieriges Jahr 2022 liegt hinter Wiener Neustadts Handballerinnen. Nach einer soliden Vorsaison beenden im Sommer langjährige Leistungsträgerinnen, wie Viktoria Kaiser, ihre Karrieren. Im Herbst gelingt den Damen in der WHA Meisterliga ein einziger Sieg. Das Team von Trainerin Nicole Prokop ist Vorletzter. 2023 geht es um den Verbleib in der heimischen Topliga. Das Highlight 2022 ist sicherlich der Sieg im Europacup gegen das aserbaidschanische Spitzenteam Azeryol Baku. Gegen Petrov Skopje ist kurz vor dem Jahreswechsel aber Endstation.

Foto: Zottl

