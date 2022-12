Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Wiener Neustadt

Werbung

Wechsel an der Spitze im Bezirk Wiener Neustadt

Ende einer Ära in Bad Erlach: Hans Rädler legt nach 22 Jahren als Bürgermeister sein Amt zurück. Gemeinsam mit ihm zieht sich auch Vizebürgermeister Alois Hahn (beide ÖVP) aus der Gemeindepolitik zurück. Bärbel Stockinger ist neue Bürgermeisterin, Harald Wrede neuer Vizebürgermeister.

Bad Erlachs Vizebürgermeister Alois Hahn (links) und Ortschef Hans Rädler (rechts) ziehen sich zurück. Bärbel Stockinger wird zur neuen Bürgermeisterin gewählt, Harald Wrede ist neuer Vizebürgermeister. Foto: Jakob Feigl

In Walpersbach geht eine besonders lange Ära zu Ende: Seit 1985 war Franz Breitsching (ÖVP) Bürgermeister und damit zum Zeitpunkt seines Rücktritts längstdienender Ortschef des Landes. Nach 37 Jahren legt er sein Amt zurück. Zu seinem Nachfolger wird Peter Lielacher gewählt.

In Eggendorf wird Thomas Winter (SPÖ) zum Nachfolger von Thomas Pollak gewählt, der Ende des Vorjahres zurückgetreten ist. Vizebürgermeister ist Felix Rupp.

In Waldegg gibt es einen Tausch beim „Vize“: Peter Hirnthaler (ÖVP) legt sein Amt als Vizebürgermeister zurück, ihm folgt Peter Zens.

Leiner-Areal wird zu "Maximilium am Stadtpark" in Wiener Neustadt

Als Start der Bauarbeiten am ehemaligen Leiner-Areal in der Bahngasse wird die Brücke zwischen den beiden früheren Verkaufsgebäuden abgetragen, auch das ehemalige Haus „Leiner 1“ wird abgerissen.

Die SÜBA präsentiert ihre Pläne für das neue Stadtviertel: Von 2024 bis 2027 soll das „Maximilium am Stadtpark“ gebaut werden. Und zwar in zwei Etappen: Bis zum Jahr 2026 soll der musische Campus fertig sein, der aus einem vierstöckigen Gebäude besteht und einen Kindergarten, eine Volks- und Mittelschule mit Musikschwerpunkt beheimaten soll.

Ein Jahr später, 2027, sollen dann auch die insgesamt rund 500 Wohnungen fertig gestellt sein. Geplant sind auch Büros, ein Ärztezentrum, ein Fitnesscenter, Nahversorger, Cafés, und Gastro – darunter ein Lokal am Dach eines Turmes. Die Türme werden übrigens niedriger als in der ursprünglichen Planung, die für einigen Wirbel gesorgt hatte, vorgesehen: Der höchste Punkt im neuen Viertel soll demnach nur 51 statt der ursprünglich angedachten 65 Meter hoch sein.

Das Haus "Leiner 1" wird abgerissen. In der Bahngasse entsteht das Foto: Mathias Schranz

Sorge um das Wasser im Bezirk Wiener Neustadt

Für Schlagzeilen über die Region hinaus sorgt der Wassermangel im Thermalbad Bad Fischau-Brunn: Das Damenbecken kann in diesem Jahr gar nicht befüllt werden. Auch das Herrenbecken lässt sich im Spätsommer nicht mehr befüllen. Zwei der drei Quellen für die Wassereinspeisung in das Thermalbad sind versiegt, die dritte bringt weniger Wasser.

Der niedrige Grundwasserspiegel macht auch den Seen in der Stadt zu schaffen. Am Anemomensee wird daher gebaggert und das Seegelände saniert. Nach monatelangen Arbeiten können die Anrainer das Gewässer im Sommer wieder als Badesee nutzen. Ein Blick auf die Grundwassermessungen zeigt jedoch, dass der Pegel weiter sinkt.

Extrem ist die Situation am Wiener Neustädter Stadtrand beim Sportfischereiverein: Der Fischteich trocknet fast zur Gänze aus. Mit Ausbaggerungsmaßnahmen wird versucht, das Schlimmste zu verhindern. Die Fische können nicht umgesiedelt werden, da in der Umgebung überall Wassermangel herrscht.

Sorge bereitet das wenige Wasser auch am Anemonensee Foto: Mathias Schranz

Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Bezirk Wiener Neustadt

Als Ende Februar der Ukraine-Krieg ausbricht, dauert es nicht lange, bis in Stadt und Bezirk die ersten Hilfsaktionen anlaufen. Zahlreiche Kommunen, Vereine und Privatpersonen sammeln Geld- und Sachspenden für die vom Krieg betroffenen Menschen. Bis zum Jahresende fahren auch viele Hilfstransporte aus der Region direkt in die Ukraine bzw. an die ukrainische Grenze.

Als die ersten Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Wiener Neustadt eintreffen, stehen mehrere große Quartiere schon bereit: Die Arena Nova wird – nach 2015 zum zweiten Mal – zur Notanlaufstelle. Rund 100 Menschen können dort vorübergehend untergebracht werden, bis eine längerfristige Bleibe bzw. die Weiterreise organsiert werden kann.

Auch das ehemalige Internat der Landesberufsschule in der Raxgasse im Wiener Neustädter Zehnerviertel wird als Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine genutzt. Die Schulen reagieren ebenfalls schnell und nehmen die geflüchteten Kinder gut in ihrer Mitte auf.

Schüler und Lehrer der VS Barwitzius setzen ein Zeichen für den Frieden Foto: Steiger

Iron Maiden rocken das Stadion in Wiener Neustadt

25.000 Besucher jubeln im neuen Stadion den Metal-Rockern von „Iron Maiden“ zu. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Verspätung kann das Konzert endlich stattfinden.

Iron Maiden rocken vor 25.000 Zusehern im Wiener Neustädter Stadion Foto: Johannes Authried

100 Jahre groß gefeiert im Bezirk Wiener Neustadt

Mit einem großen Bezirksfest wird in der Wiener Neustädter Innenstadt das 100-Jahr-Jubiläum Niederösterreichs als eigenständiges Bundesland gefeiert. Tausende Gäste kommen, viele Vereine, Freiwillige und Musiker machen den Landes-Hunderter in der Bezirksmetropole zu einem großen Fest.

Beim Bezirksfest werden "100 Jahre Niederösterreich" groß gefeiert Foto: Tamara Weigl

Debatte um Sicherheit in Wiener Neustadt

Zu Beginn des Jahres flammt die Debatte um Sicherheit am Wiener Neustädter Bahnhof wieder auf. Nach einer Prügelei unter Jugendlichen startet die SPÖ eine Petition für ein neues Wachzimmer am Bahnhof, für die sie rund 1.500 Unterschriften sammelt. Von ÖVP und FPÖ gibt es dafür keine Unterstützung – beide Parteien lehnen die Wieder-Eröffnung eines Wachzimmers ab. Auch im Parlament erreicht die SPÖ mit ihrem Vorstoß keine Änderung.

Um das Sicherheitsgefühl zu verbessern, wird kurz vor Jahreswechsel eine Notrufsäule vor dem Bahnhof installiert: Auf Knopfdruck wird man direkt mit der Polizei verbunden.

Notrufsäule am Wiener Neustädter Bahnhof Foto: Mathias Schranz

Trauer um Karl Merkatz

Im Fernsehen spielte er den „echte Wiener“ Edmund Sackbauer, er selbst jedoch ist ein echter Wiener Neustädter. Noch in hohem Alter erinnert sich der Kulturpreisträger und Ehrenbürger gerne an seine Kindheitstage in der „Allzeit Getreuen“. Karl Merkatz verstirbt mit 92 Jahren.

Schauspieler Karl Merkatz verstirbt mit 92 Jahren Foto: Baldauf

Jubiläen groß gefeiert im Bezirk Wiener Neustadt

800 Jahre gehören gefeiert: Zum Jubiläum zeigen die Muggendorfer, wie viel in der 500-Einwohner-Gemeinde steckt. Mit einem Festakt wird gefeiert – mit viel Musik, Spiel, Spaß und Stolz auf 800 Jahre Geschichte.

800 Jahre Muggendorf: Ortschef Uwe Mitter mit Bürgermeister-Kollegen aus dem Piestingtal Foto: Philipp Hacker-Walton

In Felixdorf wird über mehrere Monate das 200-Jahr-Jubiläum der Gemeinde gefeiert. Höhepunkt ist das zweitägige Jubiläumsfest, zu dem 1.000 Gäste kommen, an die 1.000 Gratis-Würstel ausgegeben werden.

Blick auf die Burg im Bezirk Wiener Neustadt

Rund um die Burg Starhemberg tut sich in diesem Jahr einiges: Historiker Werner Sulzgruber organisiert als Obmann der „Freunde der Burg Starhemberg“ eine Wanderausstellung, die in Stadt und Bezirk zu sehen ist. Die Gemeinde Markt Piesting pachtet das Burg-Areal, das in den kommenden Jahren schrittweise wieder geöffnet werden soll.

Rund um die Burg Starhemberg tut sich einiges: Historiker Werner Sulzgruber und Konditormeister Heinz Ferstl mit Starhemberg-Talern Foto: Philipp Hacker-Walton

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.