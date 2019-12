Das war 2019 im Bezirk Wiener Neustadt.

Erfolgreiche Landesausstellung.

Das Jahr 2019 steht für die Region Wiener Neustadt ganz im Zeichen der Landesausstellung „Welt in Bewegung“. Die renovierten Standorte Kasematten und Museum St. Peter an der Sperr sowie ihre Nebenschauplätze locken 322.181 Besucher an – ein Erfolg.

Hunde töten Soldaten in Kaserne.

Nachdem schon das ganze Jahr heftig über Hundebisse und Hundehaltung diskutiert wurde, erschüttert Ende des Jahres nochmal ein Vorfall das Land: In der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt finden Angehörige des Bundesheeres einen Kameraden tot auf. Der 31-Jährige aus dem Bezirk Mödling wurde von zwei belgischen Schäferhunden attackiert. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ermittelt wird wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung sowie der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Ehepaar ertrunken.

Zu einer Tragödie kommt es im Frühjahr in Markt Piesting: Heidi und Gerhard Pinzger stürzen auf dem Weg nach Hause in die Piesting. Für das im Ort beliebte Ehepaar kommt jede Hilfe zu spät – sie ertrinken in dem Fluss, der zu dem Zeitpunkt wegen der Schneeschmelze viel Wasser mit sich führt.

Neue Gaststätten.

In der Langegasse sperrt das „Weidgans“ auf, in der ehemaligen Altstadtpassage das „Friedrich 2700“. Am Marienmarkt eröffnet Wolfgang Kapuy nach dem Auszug vom „Meinl“ sein „Feinkostkartell“.

Hubertus Hartig verkauft seinen Domheurigen an Bernd Brandstätter, im Frühjahr eröffnet das Hilton-Hotel samt Restaurant. In der Stadionstraße eröffnet Friedrich Fehr sein Steakrestaurant „Route 66“, am Achtersee das „Himmelblau“.

Neuer City-Campus.

In der Schlöglgasse wird im Herbst der neue „City Campus“ der Wiener Neustädter Fachhochschule eröffnet. 1.400 Studierende sollen auch die Innenstadt beleben.

Stadion eröffnet.

Rechtzeitig zu Saisonbeginn wird das Stadion in der Civitas Nova fertiggestellt. Die Eröffnung wird zum Fußball-Fest.

Trauer um Pfarrerin. Mit 37 Jahren verunglückt die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde, Angelika Petritsch, bei einem Autounfall in Namibia.

Demo gegen Müll.

In Theresienfeld kocht die Volksseele: Pläne für eine Abfallbehandlungsanlage lassen die Wogen hochgehen, an den Demonstrationen nehmen hunderte Menschen teil.

Messer-Attacken.

Vor dem „Cafe Premiere“ und am Bahnhof kommt es zu Messer-Attacken, bei dem die Opfer schwer verletzt werden. Die Stadtführung beantragt daraufhin ein generelles Waffenverbot für das Stadtgebiet, blitzt damit aber bei der Polizei ab.

Neustädterin wird Ministerin.

Mit Maria Patek wird mit der Übergangsregierung erstmals eine Wiener Neustädterin als Ministerin (Nachhaltigkeit & Tourismus) angelobt.

Kindergarten geschlossen.

Aufregung gibt es im Herbst um eine private Kindereinrichtung im Bezirk Wiener Neustadt. Seitens einiger Eltern stehen Missbrauchsvorwürfe im Raum, die Staatschanwaltschaft ermittelt bis jetzt. Die Einrichtung wird vom Land geschlossen.

Wirbel um Hausärzte.

In mehreren Gemeinden im Bezirk Wiener Neustadt gibt es Aufregung um nicht besetzte Stellen von Hausärzten. Erst nach über einem Jahr kann etwa in Sollenau die freie Stelle besetzt werden, auch in Waidmannsfeld kommt es zu einem Happy End.

Neue Schule.

Nach der Schließung des MilRg eröffnet im Herbst die „Sicherheitsschule“ auf dem Milak-Campus. 49 Schüler starten in die Schullaufbahn. Apropos Milak: Die Parade zur Ausmusterung fällt (wieder einmal) dem Sparstift der Regierung zum Opfer.