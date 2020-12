Ortszentren werden neu gestaltet: Nach knapp zwei Jahren Planungs- und Bauphase ist der neue Hauptplatz in Lanzenkirchen fertig. Neben dem neuen Gemeindeamt und einer neuen Filiale der Raiffeisenbank hat der Ort damit nach langer Zeit auch wieder einen Bäcker erhalten: 37 Jahre, nachdem die Bäckerei Schebach zusperrte, eröffnete die Bäckerei Koll als erstes Geschäft im neuen Ortszentrum. Auch in Theresienfeld gibt es neues Leben am Hauptplatz: Im Haus Nummer 6 wurde ein generationenübergreifendes Wohnprojekt realisiert, dazu kommen im selben Gebäude eine Bäckerei, ein Dienstleister im Bereich Handy/Telekommunikation, eine Tabaktrafik und ein Hundesalon. Für die Mieter, die im Juni einziehen, sind im Ortszentrum nun u.a. das Gemeindeamt und eine Ärztin fußläufig gut erreichbar.

Sturm Yulia hält Feuerwehr auf Trab: Orkanartige Böen mit bis zu hundert Stundenkilometern bringt der Sturm Yulia Ende Februar. Der Freiwilligen Feuerwehr beschert das eine schlaflose Nacht, die Florianis müssen zu insgesamt 50 Einsätzen ausrücken: Bäume stürzen auf die Straße, auch eine umgestürzte Plakatwand müssen die Einsatzkräfte wieder aufrichten. Sogar ein Trampolin müssen die Feuerwehrmänner sichern, nachdem es vom Sturm auf ein Nachbargrundstück geweht worden ist.

Premiere für Netzhaut-Festival: Rund 1.000 Besucher kommen trotz den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Netzhaut Ton-Film-Festival, das u.a. im Bürgermeistergarten über die Bühne geht . Das Festival unter der Regie von Katharina Stemberger und Fabian Eder soll im Juni 2021 wieder stattfinden.

Ende Mai eröffnet der neue Freibereich bei der Aqua Nova, u.a. mit großem Sprungturm. Insgesamt wurden 2,75 Millionen Euro investiert. Philipp Hacker-Walton

Ein Zyklus für Beethoven-Fans: Mit Pianist Florian Krumpöck als Intendant startet im Oktober ein einzigartiger Zyklus in den Kasematten, bei dem Krumpöck – unterstützt von Gast-Stars – alle 32 Klavier-Sonaten Beethovens spielen wird.

Großes Theater in den Kasematten: Die „wortwiege“ von Anna Maria Krassnigg sorgt für Kultur-Highlights in besonderem Ambiente der Kasematten: „König Johann“ (am Foto Petra Staduan und Nina C. Gabriel) und „Die Königin ist tot“ begeistern das Publikum. Christian Mair

21-Jähriger stirbt bei Unfall: Zu einer Tragödie kommt es im Oktober auf der B21 bei Wöllersdorf-Steinabrückl. Ein Pkw gerät auf die Gegenfahrbahn und kracht mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der junge Fahrzeuglenker, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen, hat keine Chance und kann von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.

Top-Restaurants neu bewertet: Die neueste Auflage des „Gault Millau“-Restaurantführers bringt durchwegs gute Bewertungen für die Top-Restaurants in der Stadt und im Bezirk: Alle Lokale halten mindestens ihre Punkte aus dem Vorjahr, das Triad (Bad Schönau/Krumbach) und das Kupfer-Dachl (Katzelsdorf) damit auch ihre drei Hauben. Das Alte Backhaus (Wiener Neustadt) und Das Linsberg in Bad Erlach werden besser bewertet als zuletzt und erhalten jeweils die zweite Haube.

Im Oktober feiert Pater Johannes Vbrecky seinen 90. Geburtstag im kleinen Kreis im Neukloster, wo er seit über 30 Jahren lebt und wirkt. Schranz

Es ist ein Hoffnungsschimmer für die angeschlagene Fußgängerzone in der Neunkirchner Straße: Anfang Juni wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft in das Sparkassensaal-Gebäude einziehen wird. Die Sparkasse investiert rund 1,6 Millionen Euro, die 40 Mitarbeiter des Landesgerichtes sollen bis zum Frühjahr 2021 übersiedeln.

Die Wiener Neustädter Sparkasse baut ihren Hauptstandort in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße um und eröffnet mit Jahresende in modernem und kundenfreundlichem Design. Franz Baldauf

Wiener Neustadt bekommt mit dem erst 28-jährigen Christopher Hartmann einen neuen Tourismus-Koordinator. Änderungen gibt es im Wiener Neustädter Stadttheater: Der künstlerische Leiter Christoph Dostal geht nach fünf Jahren, der bisherige Geschäftsführer der „Kultur Tourismus Marketing GmbH“ (KTM), Christoph Sigmund, übernimmt.

Der Busfahrplan wird nicht nur für die Stadt erneuert, auch im Bezirk gibt es Änderungen. Allerdings gibt es aus der ganzen Region auch negative Reaktionen – oft passen die neuen Fahrpläne etwa nicht mit den Schulzeiten zusammen.

Der bekannte Wiener Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz wird im November in seinem Auto neben dem Landesgericht tot aufgefunden. Er dürfte einem Herzleiden erlegen sein.

Wiener Neustadt, Felixdorf: Ende September schließt das Autohaus Frey in der Stadionstraße mit 15 Mitarbeitern, das Autohaus Ebner in Felixdorf wird neuer Toyota-Partner in der Region. Schranz

Wegen einer Messerattacke an einem Sicherheitsmann des Café Premiere in Wiener Neustadt wird im August ein 21-jähriger Syrer zu 18 Jahren Haft verurteilt. Der Security überlebt den Angriff nur mit Glück, das Messer schrammt nur Millimeter an seiner Halsschlagader vorbei.

Die Polizeiinspektion Josefstadt übersiedelt von der Wiener Straße in die Pottendorfer Straße. Neuer Chef ist Michael Heyderer.

Im BORG geht der langjährige Direktor Herbert Jantscher im Frühjahr in Pension. Thomas Pilz übernimmt als interimistischer Schulleiter.

Herbert Jantscher. Baldauf

Neuer Leiter im Spital: Mit Anfang Dezember übernimmt Ojan Assadian, bisher im Landesklinikum Neunkirchen tätig, die medizinischen Agenden des Landesklinikums Wiener Neustadt. Er trägt ab sofort die Verantwortung für 14 Abteilungen und fünf Institute, die im Schwerpunktklinikum die Versorgung der Menschen der gesamten Thermenregion sichern.

Ojan Assadian, Ärztlicher Direktor im Landesklinikum. zVg

Neue Schule im Schloss: Seit Ende August ist die „International School“ am Standort Schloss Krumbach offiziell in Betrieb. 20 Schüler starten gemeinsam mit Schulleiterin Oksana Volozhanina in ein neues Schuljahr in alt-ehrwürdigem Ambiente. Das Schloss soll weiterhin für Führungen und Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Eine neue „Gesundheitswelt“: Im August werden Pläne für eine „Gesundheitswelt“ bekannt, die bis 2023 in der Civitas Nova entstehen soll: Die „Gesundheitswelt“ soll sich nur unweit des geplanten Neubaus des Landesklinikums ansiedeln. Auf einer Gesamtnutzfläche von ca. 17.000 Quadratmetern wird es neben den medizinischen Schwerpunktbereichen auf 8.500 Quadratmetern auch ein Hotel, zahlreiche Gastronomiebetriebe, Shops, ein hochmodernes Konferenz- und Seminarzentrum und einen Kindergarten geben. Die Projektkosten belaufen sich in der ersten Ausbaustufe auf 65 Millionen Euro.

Rathausuhr zu laut: Eine nicht alltägliche Klage flatterte der Gemeinde Felixdorf im Herbst ins Haus: Ein Mieter, der seit 30 Jahren die Wohnung im Gemeindeamt bewohnt, geht gegen die Gemeinde vor Gericht, weil das viertelstündliche Läuten der neuen Rathausuhr seiner Ansicht nach zu laut ist. Die Verhandlung wird im November vertagt: Ein Lärmsachverständiger muss hinzugezogen werden.

Christian Pfeiffer ist neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt. Er tritt die Nachfolge von Josef Bugnar an. Franz Baldauf

Ärzte gehen in Pension: Mit Reinhard Lober und Maria Schwarzecker-Patzelt verabschieden sich gleich zwei Hausärzte in den Ruhestand. Für Lober gibt es im neuen Jahr eine Nachfolge, für Schwarzecker-Patzelts Stelle gibt es vorerst keine Bewerbungen.

Insolvenz und Übergabe: Figaro Kurt Trauner schließt Mitte des Jahres seine Filialen, die Firma befindet sich nach Verlusten durch die Covid-Krise in einem Insolvenzverfahren. Sohn Kurt Tobias Trauner startet im September in der Neunkirchner Straße neu durch.

