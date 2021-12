Das war das Jahr 2021 im Bezirk Wiener Neustadt

Ausreisetests als Höhepunkt

Das Coronavirus hat die Bezirkshauptstadt fest im Griff: Im Frühjahr gilt Wiener Neustadt aufgrund der „britischen Variante“ sogar als der Corona-Hotspot von ganz Österreich, die Folge davon sind Ausreisekontrollen beim Verlassen der Stadt. Eine Ausreise ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Die Maßnahme sorgt nicht nur bei ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneebeger für großen Ärger, auch die Geschäftswelt in der Stadt stöhnt unter den Kontrollen, weil die „Einkaufsstadt Wiener Neustadt“ gemieden wird. Im Jänner kommt es zudem zu einem Cluster im Landespflegeheim.

Kontrollen der Polizei an der B17 Richtung Neunkirchen. Schranz

Zudem kommt es im Laufe des Jahres mehrmals zu Corona-Fällen im Wiener Neustädter Nachtleben. Besonders schockierend: Eine Corona-Positive geht mit einem alten Testergebnis auf eine Halloween-Party in der Arena Nova, in der Herrengasse verschafft sich ein positiver Nachtschwärmer illegal Zutritt über einen Notausgang eines Lokals. Aufgrund der Lockdowns und strengen Maßnahmen fallen in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer.

So fällt etwa die gesamte Ballsaison aus, auch Kulturveranstaltungen wie das Straßenkunstfestival konnten nicht durchgeführt werden. Zuletzt musste auch der Wiener Neustädter Adventmarkt abgesagt werden.

Neuer Feuerwehr-Chef

Karl-Heinz Greiner. Baldauf

Karl Heinz Greiner aus Weikersdorf wird neuer Bezirksfeuerwehrkommandant. Er folgt damit auf Rudolf Freiler nach. Kommandant-Stellvertreterwird Norbert Schmidtberger aus Wiener Neustadt.

Hohe Wand wird gestürmt

Die Hohe Wand wird im Frühjahr zum Top-Ausflugsziel für den Massentourismus. Die Folge sind lange Staus vor den Parkplätzen, Einheimische berichten zudem von lärmenden Menschenmassen im Naturpark und vermüllten Wanderwegen. Unter anderem kommt es dann zu Besucher-Begrenzungen.

Überfall auf Billa-Filiale

Ende Jänner wird die Billa-Filiale an der B17 überfallen: Ein Mann stellt sich bei der Kassa an, zieht dann seine Waffe und bedroht die Kassiererin. Er erbeutet einen vierstelligen Geldbetrag und kann flüchten. Allerdings wird der 26-jährige Räuber im Juli von der Polizei ausgeforscht und festgenommen.

Kindergärten sperren zu

Schocknachricht für die Eltern der Kindergärten Herz Mariä im Kriegspital und Domkindergarten in der Innenstadt. Die Kirche wird die Standorte nicht weiter betreiben, sie werden im Sommer 2022 aufgelassen. Vor allem im Domkindergarten kommt es zu weiteren Problemen, im Herbst kommt nach einem Personalabgang Krisenstimmung auf. Mittlerweile konnte das Problem gelöst werden.

Neues Pflegezentrum

In der Wiener Neustädter Fischelkolonie findet der Spatenstich für ein neues Pflegezentrum des Samariterbundes statt. 72 Bewohner sollen dort ab 2023 untergebracht werden, dazu kommen zehn betreubare Wohnungen. Dazu kommt ein Kindergarten auf dem Areal.

Ärger über Auwald-Rodung

Große Aufregung gibt es im Frühjahr nach der Rodung eines Auwaldes neben dem Fischabach hinter dem alten Stadionareal. Viele Bürger und die Grünen sind empört, wie sich später herausstellt, hätte das betroffene Areal gar nicht gerodet werden dürfen.

Apropos Bäume: Im Herbst beschließt die Stadt eine Verschärfung der Baumschutzverordnung, die auch einen besseren Schutz für Bäume im Privatbereich vorsieht.

Sieg beim NÖN-Talent

Die 20-jährige Kristina Puchner aus Theresienfeld holt sie den Gesamtsieg beim „Die NÖN sucht das größte Talent 2021“. Die Sängerin kann die Jury mit ihrer Stimme überzeugen und holt sich unter 800 Teilnehmern den Sieg. Unter anderem gibt es für die 20-Jährige eine Sieges-Prämie von 5.000 Euro.

Wechsel im Gemeinderat

Im Wiener Neustädter Gemeinderat kommt es im Jahr 2021 zu personellen Rochaden: ÖVP-Gemeinderat Michael Klosterer zieht sich im Sommer überraschend aus der Gemeindepolitik zurück, für ihn kommt Wolfgang Horvath in den Gemeinderat. Auch bei den Grünen gibt es heuer einen Wechsel: Andreas Löffler macht berufsbedingt für Alice Sinzinger Platz, bei der SPÖ kommt Günter Schuster für Florian Klengl in den Gemeinderat.

Vorderwinkler übernimmt

Petra Vorderwinkler aus Hochwolkersdorf wird zur neuen Bezirksvorsitzenden der SPÖ gewählt. Die Nationalrätin folgt damit auf Reinhard Hundsmüller nach, der die Position zurücklegte.

Trauer um Traude Dierdorf

Schocknachricht zu Jahresbeginn: Wiener Neustadts SPÖ-Altbürgermeisterin Traude Dierdorf verstirbt im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit.

Traude Dierdorf Baldauf

Waldbrände im Bezirk

Die Trockenheit im Frühjahr und Sommer hat auch Auswirkungen im Bezirk Wiener Neustadt. Im Piestingtal kommt es zu mehreren Waldbränden in unwegsamen Gelände. Auch im Steinfeld zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen brennt der Föhrenwald, dutzende Feuerwehrmänner aus dem Bezirk stehen im Einsatz.

Frau stirbt bei Brand

Ein Wohnungsbrand in der Wiener Neustädter Bahngasse sorgt im August für Aufregung. Die Feuerwehr kann drei Kinder aus dem verrauchten Wohnhaus retten, eine Pensionistein stirbt jedoch im Spital an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Amtsübergabe an der Spitze der Gemeinde

In Waldegg, Krumbach und Eggendorf ziehen sich die Ortschefs zurück: Gleich drei Mal gibt es in diesem Jahr einen geordneten Wechsel an der Spitze einer Gemeinde im Bezirk.

Nach elf Jahren als Bürgermeister von Waldegg legt Michael Zehetner (ÖVP) sein Amt zurück. Seine Nachfolgerin hat er die Jahre zuvor schon gut vorbereitet: Vizebürgermeisterin Katharina Trettler (ÖVP) wird die erste Frau an der Spitze der Piestingtalgemeinde.

Katharina Trettler folgt Michael Zehetner an der Spitze Waldeggs. Philipp Grabner

In Krumbach zieht sich Langzeit-Bürgermeister Josef Freiler im Herbst zurück: 14 Jahre lang stand er an der Spitze der Gemeinde. Sein Nachfolger ist Christian Stacherl, der bis dahin Geschäftsführender Gemeinderat im Ortsparlament war. Stacherl, seit Jahren Bezirksgeschäftsführer der ÖVP, wird im Herbst auch zum neuen Bezirksparteiobmann der Volkspartei designiert. Er folgt in dieser Funktion Landtagsabgeordnetem Franz Rennhofer.

Christian Stacherl ist neuer Bürgermeister in Krumbach. Grabner

Für die meisten recht überraschend kommt die Ankündigung von Thomas Pollak, sich als Bürgermeister von Eggendorf zurückzuziehen: Bei der 50-Jahr-Feier der Siedlung Maria Theresia kündigt der SPÖ-Bürgermeister, der 17 Jahre lang Ortschef ist, seinen Abschied aus der Politik zum Jahresende an. Designierter Nachfolger ist Vizebürgermeister Thomas Winter.

Banküberfall geklärt

In Krumbach wird im September die Sparkassen-Filiale überfallen. Bereits wenige Wochen später klicken für den Täter aber die Handschellen: Der Mann war erst in Deutschland aus dem Gefängnis ausgebrochen und hatte kurz darauf in Krumbach die Bank überfallen.

Krisch übernimmt

Anfang des Jahres tritt Andrea Eckert als Intendantin der Raimundspiele in Gutenstein zurück. Schauspieler Johannes Krisch übernimmt im Frühjahr die künstlerische Leitung. Im kommenden Jahr soll „Die gefesselte Phantasie“ aufgeführt werden.

Obdachloser tot aufgefunden

Zu einer Tragödie kommt es im Frühjahr des Jahres beim Parkhaus in der Lederergasse. Ein Obdachloser wird dort tot aufgefunden. Eine Obduktion ergibt, dass der 40-jährige Mann an den Folgen einen Sturzes gestorben ist und nicht wie zunächst vermutet erfroren ist.

Gastro dreht sich

In der Wr. Neustädter Innenstadt ändert sich im Jahr 2021 einiges, vor allem in der Gastronomie: Zu Beginn des Jahres muss das Landgasthaus Weidgans in der Lange Gasse schließen, bisher hat sich kein Nachfolger gefunden.

Oliver Andersch in seinem Witetschka. Baldauf

Von seinem geliebten Witetschka hat sich Gastro-Profi Herbert Wilfurth getrennt, mit Oliver Andersch übernimmt ein Wiener Neustädter das Traditions-Kaffeehaus am Allerheiligenplatz. Schwierig verläuft der Start für das neue italienische Restaurant im ehemaligen Café Bernhart. Das Restaurant wird schon im Herbst vor dem Lockdown wieder geschlossen – was bis heute so geblieben ist.

Nach wie vor keine Lösung gibt es für das Gasthaus Weißes Rössel am Hauptplatz, die Stadt ist noch auf der Suche nach einem Wirten. Immerhin bekommt der Hauptplatz eine Postpartner-Filiale beim Hotel Zentral, somit gibt es wieder eine Postanlaufstelle in der Innenstadt. Am Marienmarkt schließt „Siby‘s Genusswelt“, am Domplatz sperrt Peter Hönigsbergers „Bacaro Antico“ zu.

Stadtpark wird revitalisiert

Im Wiener Neustädter Stadtpark fällt der Startschuss für einen großen Umbau. So entsteht rund um den Pavillon ein Rosarium, dazu wird das Biotop komplett sowie der Steingarten erneuert. Im kommenden Jahr feiert der Stadtpark sein 150-jähriges Bestehen.

Mordversuch vor Gericht

Nach einem Streit in einer Garage auf einem Firmengrundstück in der Josefstadt wird ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der Täter, sein Stiefsohn, kann aber ausgeforscht werden. Er und drei Mittäter werden vor Gericht zu Haftstrafen verurteilt.

Alkoholverbot in Kraft

Ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen gibt es in der Stadt schon seit Jahren, von der Polizei kann es aber nicht exekutiert werden. Das ändert sich im Frühjahr, mit einer Änderungen des NÖ Polizeistrafgesetzes. Im Gemeinderat wird eine entsprechende neue Verordnung beschlossen.

Suche nach US-Pilot

Im Piestingtal bei Waldegg sucht eine US-Spezialeinheit nach den menschlichen Überresten von Henry Mitchell. Der Pilot verunglückte dort während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944. Monate später wird bekanntgegeben, dass der Pilot tatsächlich identifiziert werden konnte.

Gemeinde ohne Wirtshaus

Das Gasthaus Höller in der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt schließt im Herbst. Gerhard und Marianne Höller gehen in Pension, somit verliert der Ort sein letztes Wirtshaus.

Stadtoberhaupt in Quarantäne

Die Omikron-Variante macht ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger einen Strich durch seinen Urlaub in Südafrika. Das Wiener Neustädter Stadtoberhaupt muss seine Reise frühzeitig abbrechen und danach sogar für fünf Tage in Quarantäne.

Bier im Piestingtal

Das Piestingtal hat wieder ein eigenes Bier: Unter dem Namen „Piestingtaler“ gibt es wieder ein Privat-Bier, das in Zukunft auch auf dem Areal der ehemaligen Brauerei gebraut werden soll.

Stadtheim eröffnet

Der erste Bauteil des neuen Stadtheims wird im Frühjahr eröffnet, 108 Bewohner freuen sich über moderne Räumlichkeiten.

Windisch sperrt zu

Wiener Neustadt verliert im Herbst sein letztes Fleischhauergeschäft. Stefan Windisch schließt seine Verkaufs-Filiale in der Brodtischgasse. Als Produktionsstätte bleibt der Innenstadt-Standort jedoch weiterhin bestehen.

Hubschrauber-Pilot verunglückt

Ende des Jahres kommt es am Flugplatz Ost zu einem schweren Hubschrauber-Unglück. Ein Helikopter stürzt dort ab, für den Piloten aus Kärnten gibt es keine Rettung mehr. Nach wie vor laufen die Untersuchungen zum Unfall, damals herrschte dichter Nebel.

Sehr seltener Anblick in Muggendorf

Die Myrafälle trocknen im Herbst aus. In der Region kann sich niemand daran erinnern, dass das in dieser Form in den letzten Jahrzehnten schon einmal vorgekommen ist.

Myrafälle Alfred Pottenstein

Projekt abgeblasen. Nach jahrelangem Tauziehen wird das Windpark-Projekt in Schwarzenbach endgültig abgesagt. Der Gemeinderat blockiert einerseits den Bau der Windräder. Zudem wird der Vertrag zwischen der Betreiberfirma und der Marktgemeinde zur Errichtung eines Windparks aufgelöst.

Sanierung gestartet

Im Wiener Neustädter Stadttheater fällt im Herbst zum vorerst letzten Mal der Vorhang. Das Gebäude wird bis zum Jahr 2024 generalsaniert und modernisiert. Investiert werden zehn Millionen Euro, künftig wird das Haus gemeinsam mit dem Land geführt.

Neues Herz fürs Dorf

Mit einem zweitägigen Fest feiert Lanzenkirchen im September den neu gestalteten Hauptplatz. Schon 2011 wurden erste Pläne geschmiedet, im Vorjahr konnte das Gemeindeamt übersiedeln – und in diesem Jahr kann das komplette neue Ortszentrum feierlich eröffnet werden. Pater Raphael segnete den Platz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fungierte dabei als Ministrantin.

Aufregung um die Gänsefamilie in der Schmuckerau

Ein Hund beißt im Sommer die Mutter und zwei Kücken tot – die restliche Familie wird daraufhin umgesiedelt.

25 Jahre „Jugend & Kultur“

Mit einem großen Fest im Bürgermeistergarten begeht der Verein „Jugend & Kultur“ sein 25-jähriges Bestehen. Der 25. Geburtstag des „Triebwerks“ wird im September mit einem großen „Open Air“-Fest und viel Musik am Alten Schlachthof gefeiert.

Roadrunner-Treffen

Rund 1.500 Autofreaks kommen im Juni zu einer illegalen Party am Stadtrand von Wiener Neustadt zusammen. Das Treffen mit 500 bis 600 Autos ist nicht genehmigt, Polizei und Magistrat sind rasch vor Ort, vor Mitternacht wird die Veranstaltung aufgelöst. Die Bilanz der Exekutive: Vier Roadrunnern wird das Kennzeichen abgenommen, insgesamt gibt es an dem Abend 57 Anzeigen.

Ärztemangel im Spital

Für Aufsehen sorgt ein NÖN-Bericht über den Ärztemangel im Wiener Neustädter Krankenhaus: Gleich zehn Narkoseärzte fehlen im Landesklinikum, deswegen müssen auch einige Operationen verschoben werden, dringende Eingriffe sind davon allerdings nicht betroffen.

Das Stadion bebt

15.000 Besucher feiern Mitte September beim „Nova Rock Encore“ die Festival-Premiere im neuen Neustädter Stadion. Unter anderem rocken die Songcontest-Gewinner „Måneskin“ ihre Songs auf der Bühne.

Mathias Schranz

Neuer Ortsvize

Zwei Orte im Bezirk erhalten einen neuen Vizebürgermeister. Nach dem tragischen Tod von Klemens Sederl wird Stefan Zimper (ÖVP) neuer Vizebürgermeister von Bad Fischau-Brunn. In Hochneukirchen-Gschaidt legt Erwin Höller (ÖVP) das Amt des Vizebürgermeisters zurück – aus Zeitgründen. Zum neuen Vizebürgermeister wird im Dezember Andreas Kager (ÖVP) gewählt.

Straße bleibt Dauerthema

Die geplante Ostumfahrung wird in diesem Jahr ein Fall für das Höchstgericht: Die Bürgerinitiativen „L.A.M.A.“ und „Ostumfahrung – So nicht!“ bringen beim Verfassungsgericht eine Beschwerde gegen den positiven Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung ein.

Falsch geparkt

Seit dem Frühjahr kann man in der Stadt Wr. Neustadt E-Scooter ausborgen. Das Angebot wird gut angenommen, nur beim Abstellen der Fahrzeuge nehmen es manche Nutzer oft nicht so genau. Ein NÖN-Check zeigt zahlreiche falsch „geparkte“ Roller – selbst in einer Telefonzelle beim Eingang zum Friedhof.

Philipp Hacker-Walton

Mehr Platz für Kinder

Das neue Schuljahr startet in der Stadt mit einer neuen Schule: Die NMS Föhrenwald wird als „Außenstelle“ der Europamittelschule eröffnet. Der Schwerpunkt der Neuen Mittelschule liegt auf Sozialem und Gesundheit. In der Breitenauer Siedlung wird der Ausbau der Volksschule Hans Barwitzius und des Franz Michael Bendek-Kindergartens abgeschlossen.

Rätsel um tote Fische

Hunderte Bach- und Regenbogenforellen verenden in der Warmen Fischa. Das Fischsterben im Bereich der Gemeinden Lichtenwörth, Ebenfurth und Eggendorf gibt Rätsel auf: Laut Abwasserverband NÖ Süd gibt es bei der Kläranlage keine Auffälligkeiten.

Drogenfund nach Brand

Ein überraschendes Nachspiel hat ein Brand in Bad Fischau-Brunn. Ein Schuppen brennt im Frühjahr vollständig ab, die Feuerwehren können ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Bei den Brandermittlungen wird in einem Gebäude neben dem abgebrannten Schuppen eine Cannabisplantage mit 300 Pflanzen entdeckt, die dort professionell betrieben wird.

Wechsel in der Arbeiterkammer

Bezirksstellenleiterin Alexandra Obermeier-Gangl wechselt in die NÖ-Zentrale nach St. Pölten. Neuer Leiter der Bezirksstelle wird Gerald Pahr. Sebastian Zenz wird neuer ÖGB-Regionalsekretär. Er folgt Josef Wödl, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Wechsel in den Direktionen

Es ist ein wechselhaftes Jahr in den Schuldirektionen der Stadt. Am Babenbergerring verabschiedet sich Direktorin Maria Kornfeld nach 17 Jahren als Schulleiterin in den Ruhestand. Insgesamt war sie 38 Jahre lang an der Schule. Neuer Schulleiter wird Martin Seitz, er kommt vom BG/BRG Mödling.

Feier am Babenbergerring: Direktorin Maria Kornfeld wurde von ÖVP-Gemeinderat Christian Filipp, ÖVP-Stadtrat Franz Piribauer und Neukloster-Prior Pater Michael Weiss verabschiedet. Philipp Hacker-Walton

Am BRG Gröhrmühlgasse übernimmt mit Gerald Stachl ein ehemaliger Professor die Schulleitung. Er folgt Günter Hofmann, der sich nach 17 Jahren als Schulleiter in die Pension verabschiedete.

Anneliese Buxbaum, seit 2002 Direktorin der Höheren Lehranstalt für Mode und der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (HLM/BafEp) tritt mit Ende des Schuljahres die Pension an. Ihr Nachfolger kommt aus dem Kreis des Lehrpersonals: Religionslehrer und Kabarettist Stefan Haider wird zum neuen Schulleiter bestellt.

Stefan Haider ist neuer Leiter der HLM/BafEp. Stadt/Weller

Auch in der HLW kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Schule: Der langjährige Direktor Harry Komuczky muss wegen gesundheitlicher Probleme einen längeren Krankenstand antreten. Elisabeth Inschlag wird mit der Schulleitung betraut.

An der HTL geht Ute Hammel nach zehn Jahren als Direktorin mit Jahresende in Pension. Wer ihr nachfolgt, ist noch offen – die Entscheidung soll bald bekanntgegeben werden.