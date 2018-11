Der Winternachtsball naht mit Riesenschritten: Am Freitag, dem 4. Jänner, wird in der Arena Nova wieder zum größten Trachtenball in Niederösterreich geladen.

Dafür fehlt den Veranstaltern allerdings noch das „Ball-Pärchen“ für Plakate, Flyer & Co. Fünf Pärchen (siehe Fotos) stehen zur Auswahl, ab sofort kann hier bis Sonntag abgestimmt werden!