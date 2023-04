Spielzeugflohmarkt von Kindern für Kinder in Wiener Neustadt

Die Stadt Wiener Neustadt veranstaltet auch in diesem Jahr einen Spielzeugflohmarkt von Kindern für Kinder. Dabei treten am 13. Mai von 10 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße die Kinder als Verkäuferinnen und Verkäufer auf und können – egal ob Spiele, Bücher, Stofftiere, Kleidung, Schuhe oder Spielzeug – beim Flohmarkt alles verkaufen, was das Kinderzimmer hergibt.

Wer als Verkäuferin bzw. Verkäufer dabei sein möchte, kann sich noch bis spätestens 5. Mai unter 02622/373-937 oder stadtmarketing@wiener-neustadt.at anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Heurigentisch zum Präsentieren der Ware wird von der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Vergabe der Tische erfolgt nach Anmeldung, die Anzahl der Stellplätze ist begrenzt.

Mitmachen kann jedes Kind bis zum Alter von maximal 14 Jahren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Kipferl und kostenlose Getränke – zur Verfügung gestellt von den Kooperationspartnern Bäckerei Kustor und Wiener Neustädter Sparkasse.

Zeitgleich zum Kinder-Spielzeugflohmarkt wird in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße am 13. Mai (10 bis 14 Uhr) das Weltladenfest anlässlich "40 Jahr Weltladen Wiener Neustadt gefeiert.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.