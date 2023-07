Nach der Kindheit in Wiener Neustadt ein Star in Wien und New York

In Österreich ist er in Vergessenheit geraten, „in den USA seiner Zeit ist er als Radio-Journalist mit Robert Kratky heute bei uns vergleichbar“, sagt Historiker Werner Sulzgruber zur NÖN. Die Rede ist von Jimmy Berg (*1909 in Galizien, † 1988 in New York), der vor knapp 100 Jahren als Musiker, Komponist, Texter und Journalist berühmt wurde.

Ein neues Buch („Ich will vom Leben 100 %“, New Academic Press) befasst sich mit Bergs Leben und Schaffen, Werner Sulzgruber hat den umfassendsten Beitrag zum Sammelband verfasst und sich mit Bergs familiären Wurzeln und seiner Zeit in Wiener Neustadt beschäftigt.

„Es war ein klassischer Weg eines Suchenden von Osten nach Westen“, sagt Sulzgruber: „Personen, die im heutigen Polen oder der heutigen Ukraine keine Zukunft gefunden haben, sind nach Westen gezogen, in die Habsburger-Monarchie.“ Jimmy Berg – damals hieß er noch Symson Weinberg – wuchs in Wiener Neustadt am heutigen Krankenhaus-Areal auf, sein Vater war Buchhalter bei einer Weingroßhandlung, über seine Mutter ist bekannt, dass sie sehr musikalisch war.

Für die schulische Ausbildung ging Berg nach Wien. Sulzgruber: „In der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre hat er im Hintergrund Texte für die Unterhaltungsszene geschrieben, darunter Klassiker wie ,Sperrstund is', das in der Interpretation von Hans Moser berühmt wurde.“ In der Branche machte sich Berg rasch einen Namen, wurde u.a. Musikalischer Leiter der Kleinkunstbühne „ABC“.

1938 floh Berg aufgrund seiner jüdischen Herkunft in die USA. In New York war er als Radio-Journalist aktiv, unter anderem für „Voice of America“, „das war für Migranten auf der halben Welt der Exilanten-Sender“, so Sulzgruber. Die alten Wienerlieder und „das schöne Wien von damals“, vor dem Krieg, nahm er mit in die USA, „er hat die Wiener Kultur auf diese Weise bekannter gemacht. Zudem führte er Interviews mit künstlerischen Größen wie etwa Alma Mahler in ihrer Wohnung in New York.“