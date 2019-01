Josef Wiesler wird die Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt mit 28. Februar verlassen und danach nicht mehr das Amt des Geschäftsführers bekleiden. Wie der Wiener Neustädter Magistrat am Montag mitteilte, liegen die Gründe für den Abgang im persönlichen Umfeld. Bis auf Weiteres sollen COO (Chief Operating Officer) Peter Erlacher und CFO (Chief Financial Officer) Helmut Pfeffer die Geschäfte führen.

"Meine Familie und mein Restaurant werden mich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren in einem Ausmaß beschäftigen, welches mit den Aufgaben eines Geschäftsführers der Fachhochschule, vor allem auch aufgrund der großen räumlichen Distanz, nicht vereinbar ist", gab Wiesler in der Aussendung zu seinen Beweggründen bekannt.

Mit dem Team um den scheidenden Geschäftsführer "konnten in den vergangenen Jahren drei neue Studiengänge, neue Strukturen und Initiativen im Forschungsbereich, eine stärkere Vernetzung innerhalb des FH-Sektors, der Aufbau guter Kontakte zu Gymnasien und HTLs, die Aufnahme erfolgsversprechender Gespräche mit Universitäten sowie der Abschluss zahlreicher Kooperationsvereinbarungen erreicht werden", hob Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der FH, hervor.

Wiesler war seit Jahresbeginn 2017 als Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt tätig. Der gebürtige Burgenländer hatte sich gegen 75 Mitbewerber durchgesetzt.