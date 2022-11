Sirenenalarm in Wiener Neustadt: Wohnungsbrand ging glimpflich aus .

Mittels Sirenenalarm wurde die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in der Josefstadt alarmiert. Nach ersten Informationen war eine Person in einer brennenden Wohnung eingeschlossen, weshalb Großalarm ausgelöst wurde. Am Ende war die Situation glücklicherweise nicht so schlimm wie befürchtet.