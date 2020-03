Auch in Lanzenkirchen hat sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie ein Krisenstab gebildet. Dieser ist laut ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler in ständigem Kontakt mit Behörden, Rettungsorganisationen und örtlich wichtigen Einrichtungen und Personen. „Es wird laufend jede Änderung und der Einfluss auf die Gemeinde beurteilt“, so der Ortschef in einer Aussendung.

Journaldienst für dringende Fragen eingerichtet

Parteienverkehr und Bürgermeistersprechstunden entfallen, Anliegen können aber telefonisch, per Post oder per E-Mail an die Gemeinde herangetragen werden. Sollte eine Vorsprache unausweichlich sein, wird um telefonische Voranmeldung beim jeweiligen Ansprechpartner gebeten. Die Gemeinde ist Montag, Mittwoch, Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Dienstag von 7 bis 19 Uhr und Freitag von 7 bis 12 Uhr unter 02627/45432 erreichbar. Unabhängig davon hat die Gemeindeverwaltung einen telefonischen Journaldienst eingerichtet, der außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende aktiv ist. Dieser ist unter 0676/9797087 für zeitkritische Probleme erreichbar.

Einmal mehr betont der Ortschef, dass die Lebensmittelversorgung gesichert sei, von sogenannten „Hamsterkäufen“ rate man ab. Lokale und Restaurants sind zwar geschlossen, nachfolgende Gaststätten bieten jedoch einen Lieferservice an, der aufrecht bleibt und sogar ausgebaut werden soll:

Cafe Restaurant Adrienn Tel.: 0660/4894956

Köbsls Wiatshaus & Café Tel.: 0676/9565670

Pizzeria Al Castello Tel.: 02627/45788

Michlhof – Fam. Zechmeister Tel.: 0664/1103087

Bäckerei Lielacher Tel.: 02627/48337

Bäckerei Woltron Tel.: 02627/48680 office@baeckerei-woltron.com

Personen, die beim Einkaufen Hilfe benötigen, können sich überdies bei Vizebürgermeisterin Heide Lamberg (Kleinwolkersdorf, Frohsdorf und Ofenbach, Telefonnummer 0664/4141622) oder bei Sicherheitsgemeinderat David Diabl (Lanzenkirchen, Haderswörth und Föhrenau, Telefonnummer 0680/2337551) melden.