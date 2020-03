Mit dem Motto „Black and White“ lud der Verein „JKF - Jung Kultur Felixdorf“ zum Jubiläumsball ins Kulturhaus. So tummelten sich nicht nur Damen und Herren in schwarz-weißen Roben, sondern auch die Band trug den passenden Namen „Black and White“. Der Grund für das zweifärbige Treiben war das 10-jährige Bestehen des Vereins.

Gegründet wurde dieser 2010, weil für die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 28 in Ferlixdorf kulturell nicht viel geboten wurde. Deshalb gab der damals mit 22 Jahren jüngste SPÖ-Gemeinderat Andreas Hueber den Startschuss für den Jugendverein, nachdem Walter Kahrer ihn damit betraute.

Während Hueber im Hintergrund agierte (er schrieb die Vereinsstatuten), gründeten David Proksch als erster Obmann und Mathias Znidar als Stellvertreter die JKF. „Das erste Projekt des neugegründeten Vereins war die Summernight 2010“, erzählt Hueber. Frischen Aufschwung erhielt der Verein durch Obmann Andreas Jagschitz, der gemeinsam mit Stellvertreter Stefan Ablinger sämtliches Gerät anschaffte und viele neue Mitglieder anwerben konnte. Waren es zu Beginn elf Mitglieder, zählt der Verein mittlerweile 29. Bernhard Eschig ist seit 2017 neuer Obmann.

In seiner Eröffnungsrede sagte Eschig: „Ich bin stolz darauf, dass es uns seit zehn Jahren gibt und hoffe es werden mindestens zehn weitere.“ Gegenüber der NÖN betont Eschig die unpolitische Stellung des Jugendvereins und: „Ich habe selten so viele junge Leute auf einem Haufen gesehen, die derart motiviert und engagiert sind.“

Die nächste Veranstaltung der JKF ist das Sommergrillfest am 4. Juli.