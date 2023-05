15 Jahre mobile Jugendarbeit von „Rumtrieb“ im Piestingtal

Statt Jugendlichen, die Videospiele spielen und Popcorn futtern, fanden sich vergangenen Mittwoch im Jugendraum „Bach4“ in Pernitz Politiker und Vereinsmitglieder bei Kaffee und Kuchen zusammen. Die mobile Jugendarbeit „rumtrieb“ im Piestingtal feierte Jubiläum - 15 Jahre sind seit dem Start der Jugendarbeit im Jahr 2007 vergangen.

In Pernitz wurde nun bei einer Feier darauf angestoßen und die Jubiläums Tour angekündigt, die am 11. Juli in Rohr im Gebirge startet. Von dort aus geht es mehrere Wochen durch das gesamte Piestingtal.

Um 16 Uhr mussten die Feierlichkeiten beendet und der Jugendraum geräumt werden, denn um diese Uhrzeit trudeln die üblichen Besucher für den wöchentlichen Jugendtreff in „Bach4“ ein, um gemeinsam Zeit zu verbringen.

