30 Jahre Dorfverschönerung in Stollhof und Gaaden

Der Dorferneuerungsverein „Stollhof-Gaaden lebenswert“ ist heuer 30 Jahre alt. Viele Verschönerungen in den beiden Ortsteilen zeugen auch heute noch von den vielfältigen Tätigkeiten des Vereins. Seien es Flurreinigung, die Errichtung von Blumenbeeten, die Sanierung von Kriegerdenkmal und Kapellen oder Veranstaltungen wie beispielsweise Dorffest, Adventmarkt, Liederabende oder Dorfwanderung, die Mitglieder des Vereins haben unmittelbar zur Verschönerung des Dorflebens beigetragen. Gleichzeitig unterstützte und unterstützt der Verein finanziell Schule und Kindergarten bei der Umsetzung von Projekten. Nennenswert ist auch die Unterstützung bei der Veröffentlichung des Buches „Stollhof-gestern und heute“ von Ulrike Heißenberger.

Der Verein wurde am 16. Februar 1993 von Christoph Heißenberger gemeinsam mit anderen Ortsansässigen gegründet. Bis 2022 war Heißenberger Obmann des Vereins, bis er die Funktion im Vorjahr an seine Schwester Ulrike Heißenberger übergeben hat. „Der Leitgedanke der Dorferneuerung ist, die Bevölkerung zum Mitmachen und zum Gestalten ihres eigenen, unmittelbaren Lebensraumes zu ermutigen. Den Gedanken wollen wir fortführen und mit dem 30-Jahr Jubiläum steigt unsere Gemeinde wieder in eine Phase der aktiven Dorferneuerung ein, in der Projekte von der 'Dorf und Stadterneuerung NÖ' unterstützt werden. Wir haben schon viele Ideen und einige sind schon in der Planungsphase“, sagt die Obfrau. Aktuell zählt der Verein 150 Mitglieder.

Am 26. August ab 12 Uhr veranstaltet der Verein zu seinem 30. Jubiläum ein Fest am Festplatz Stollhof. Es gibt Eis, Schnitzel, Bio-Burger, einen eigenen Jubiläumsspritzer, eine Hüpfburg und ab 18 Uhr Live-Musik mit „Max & Mandy“. „Da die Förderung der Dorfgemeinschaft eine unserer wesentlichen Aufgaben ist, feiern wir ein großes Dorffest zum Jubiläum. Wir laden alle herzlich dazu ein“, so Heißenberger.

1993 wurden die Böschungssteine in Stollhof bepflanzt. Foto: zVg