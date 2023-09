Bad Schönau feierte den 70. Geburtstag seiner Heilquelle

Die Kurgemeinde stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des 70-jährigen Bestehens der Heilquelle Bad Schönau. Am Freitagabend fand eine von Oliver Hochkofler moderierte Jubiläumsfeier mit Festbankett statt, am Samstagnachmittag ein Platzkonzert. Beiträge der Musikschule und ein unterhaltsamen Showprogramm komplettierten das Festprogramm.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier informierte ÖVP-Bürgermeister Feri Schwarz die rund 100 geladenen Gäste über die Erfolgsgeschichte des jetzigen Bad Schönau, die eigentlich schon vor 110 Jahren mit einem von Ernst Kittner betriebenen Ziegelwerk begann. Beim Abbau des dafür notwendigen Lehms fanden sich immer wieder Spuren von Braunkohle. Beim Versuch ein eventuelles Kohlevorkommen zu finden, ließ Kittner eine Probebohrung machen. Man stieß zwar nicht auf Kohle, aber auf eine Quelle mit prickelndem Wasser.

Radka Kovacova begleitete die Sängerin Jamie Petutschnig am Klavier. Foto: Franz Stangl

Zu dieser Zeit schenkte man dieser Quelle wenig Beachtung, doch mit der Zeit wurde die besondere Bedeutung dieses Vorkommens klar. Vor allem als ersichtlich wurde, dass das Wasser eine Heilwirkung zeigt.

Eine erste Reaktion war, die Quelle einfach in Lärchenholz zu fassen und nach dem Neffen des Besitzers „Friedrichsquelle“ zu nennen. In den späten 1920er-Jahren wurde dahinter eines der ersten Schwimmbäder der Region errichtet und mit diesem Wasser gefüllt.

"Seifenblasendompteur" Aramis Rehberger als "Dr. Bubbles". Foto: Franz Stangl

Richtig Schwung kam in die Entwicklung dieser Quelle erst in den 50er-Jahren, als ein anerkannter Experte das Wasser untersuchte. Dieser entdeckte, dass darin ein hoher Anteil an natürlichem Kohlensäuregas gebunden ist. Danach ging es schnell: In einer Sitzung der NÖ Landesregierung am 8. Juli 1953 wurde die Schönauer Quelle als Heilquelle anerkannt.

Nachdem der erste Segnungstermin des Sconariums wegen der Coronapandemie ins Wasser gefallen war, wurde diese jetzt von Pfarrer Thomas Marosch nachgeholt. Foto: Franz Stangl

Schon ein Jahr später erfolgte die Umbenennung des Ortsnamens von Schönau im Gebirge in Bad Schönau. Was folgte war – vor allem auch durch die generell zunehmende Bedeutung der Gesundheitsvorsorge – eine steile touristische Entwicklung, die sich inzwischen in Nächtigungszahlen von über 200.000 niederschlagen.