Fairness wird im Neustädter Weltladen seit 40 Jahren groß geschrieben

Am Anfang stand der Kaffee – und das Bestreben, ihn ohne Zwischenhändler zu verkaufen. „Man hat gesagt: Da wird so viel Geld abgeschöpft – schauen wir, dass wir den Kaffee selbst importieren und verkaufen, sodass keine Kaffeebauern ausgebeutet werden“, sagt Christoph Watz im Gespräch mit der NÖN: „Vieles ist aus der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit entstanden.“ Anfangs wurde der Kaffee auf Märkten verkauft, bald wurden Lokale angemietet und die Arbeitsgemeinschaft Weltläden gegründet – mittlerweile gibt es mehr als 90 in ganz Österreich.

„Vor 30 Jahren haben die Weltläden mit anderen Organisationen Fairtrade gegründet, damit man die Produkte auch in die Supermärkte hineinbringt“, blickt Watz zurück: „Es war mutig, sich nach zehn Jahren eine eigene Konkurrenz zu schaffen. Aber man hat gesagt: Uns ist die Idee wichtiger.“Vorbild für die

HandelskettenMittlerweile ist Wiener Neustadt Fairtrade-Gemeinde, sind Themen wie Fairtrade und Bio auch in den großen Handelsketten angekommen. Den Weltladen braucht es trotzdem nach wie vor, ist Watz überzeugt: „Viele Leute kommen und wollen sich informieren. Der Weltladen ist auch ein Fachgeschäft, wo Bildungsveranstaltungen stattfinden. Außerdem können hier Produkte auf einem kleinen Absatzmarkt ausprobiert werden. Wenn es funktioniert, werden die Produkte oft vom konventionellen Handel übernommen.“

1993 wurde der Standort am Neuklosterplatz eröffnet: Pater Josef Riegler, Vizebürgermeister Klaus Schneeberger und Bürgermeister Peter Wittmann. Foto: zVg

Die Grundidee, für Menschen in den Entwicklungsländern Absatz zu bekommen, ist geblieben – ebenso die Koppelung an einen Verein und ehrenamtliches Engagement. Rund 15 Mitarbeiter sind aktuell ehrenamtlich im Weltladen aktiv. Mit ihnen und den Stammkunden hat man es geschafft, den Weltladen, der ursprünglich am Baumkirchnerring und ab 1993 am Neuklosterplatz seine Adresse hatte, in der Neunkirchner Straße zu etablieren. „Es war ein mutiger Schritt vom Verein, ein Geschäftslokal in einer Fußgängerzone zu eröffnen“, sagt Watz: „Es läuft sehr gut, der Weltladen lebt vom sehr feinen ehrenamtlichen Team und von einer treuen Stammkundschaft, die auch in der Pandemie zu uns gekommen ist.“

Mella Fleck und Silvio Sinzinger musizierten beim 40-Jahr-Fest Foto: NÖN, Emma Wagner

Wie früh der Weltladen oft dran ist bei Themen, hat sich jüngst wieder bei den Vorbereitungen zum 40-Jahr-Fest gezeigt, schildert Watz: „Bei der 30-Jahr-Feier haben wir einen Abend gestaltet, an dem wir zwei Lieder gespielt haben, die mit dem Klimawandel zu tun haben. Dass die Menschen, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, am meisten leiden, war bei uns schon vor zehn Jahren ein Thema – lange, bevor der Klimawandel für die Masse zum großen Thema geworden ist.“

