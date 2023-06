Fairtrade-Region Bucklige Welt-Wechselland feierte 10 Jahre

Aus der gesamten FAIRTRADE Region Bucklige Welt - Wechselland - von Mönichkirchen über Kirchschlag bis Katzelsdorf - kamen Engagierte aus Gemeinden, Schulen, Pfarren, Weltläden und Initiativen in Lanzenkirchen zusammen, um auf zehn Jahre Fairen Handel und globale Verantwortung in der ersten NÖ FAIRTRADE-Region zurückzublicken.

„Der Erfolg der FAIRTRADE Region basiert auf einem engen Zusammenhalt und einer gelungenen Vernetzung in der Region, darum konnten so viele zukunftsweisende Schritte für den Fairen Handel gelingen“, so Ingrid Schwarz von Südwind Niederösterreich, die das Projekt von Beginn an begleitet.

Die 32 Gemeinden der LEADER Region haben umfassende Maßnahmen zur Umsetzung des fairen Handels getroffen, so zum Beispiel die Beschaffung in Gemeindeämtern auf fair gehandelte Produkte umgestellt. Die engen Kooperationen mit den regionalen Weltläden in Lanzenkirchen und Bad Erlach haben sich zu Vorzeigeprojekten entwickelt. Wichtig ist der Region auch die Einbindung regionaler Produzentinnen und Produzenten, denn auch regional und saisonal einzukaufen, leistet einen Beitrag zum fairen Handel.

Foto: zVg

Bei der Jubiläumsveranstaltung in Lanzenkirchen wurde gefeiert und gearbeitet: In drei Themen-Workshops zu Fair Wirtschaften, Reparieren und Nachhaltige Ernährung entstanden viele neue Ideen für die Weiterentwicklung der Fairen Region unter dem Motto “Generationen FAIRbinden”. In den nächsten Monaten werden zu den Themenschwerpunkten konkrete Projekte entwickelt, die generationenübergreifend umgesetzt werden.

Dazu sollen Schulen, Gemeinden, Betriebe, Weltläden, Kost Nix Läden, Pfarrgruppen, Reparaturcafes und Tauschmärkte noch stärker zusammenarbeiten. „Ziel ist, von der Idee zu konkreten Handlungen zu kommen, bei denen auch junge Menschen in der Region aktiv werden können“, so Warths Bürgermeisterin Michaela Walla, die Obfrau der LEADER Region Bucklige Welt - Wechselland und Edith Tippel, Obfrau des Regionalen Bildungswerks Bucklige Welt.

Gefeiert wurde in Lanzenkirchen beim Buffet, das Mitarbeiterinnen des WELTLADENs zubereitet hatten und natürlich mit einer Geburtstagstorte.