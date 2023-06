Alles im Klaren seit 50 Jahren beim Abwasserverband Wiener Neustadt

15 Mitgliedsgemeinden, ein 75 Kilometer langes Leitungsnetz, die elftgrößte Kläranlage Österreichs mit Zuständigkeit für 260.000 Einwohner, 63,7 Millionen Euro, die seit der Gründung im Jahr 1973 investiert wurden - das ist der Abwasserverband Wiener Neustadt Süd.

Zunächst wurde bei der 50-Jahr-Feier vor allem die Historie des Abwasserverbandes beleuchtet. Ab 1977 wurden die Hauptsammelkanäle zur Sammlung der Abwässer aus Ortskanalisationen der 15 Mitglieder mit der Firma „Hamburger GmbH“, die das 16. Mitglied ist, errichtet.

Aktuell sind die Gemeinden Bad Erlach, Breitenau, Hochwolkersdorf, Katzelsdorf, Lanzenkirchen, Lichtenwörth, Natschbach-Loipersbach, Neudörfl, Neunkirchen, Pitten, Schwarzau am Steinfeld, Seebenstein, Walpersbach und Wartmannstetten Teilnehmer des Verbandes.

Ebenfalls ab 1977 erfolgte der Bau einer gemeinsamen Kläranlage zur Kohlenstoff-Entfernung. „Mein Opa war damals als Bürgermeister ein Gründungsmitglied des Abwasserverbandes und an dem zukuntfsträchtigen Bau beteiligt“, gibt Katzelsdorfs ÖVP-Bürgermeister und Obmann Michael Nistl genauere Einblicke in die ersten Maßnahmen.

Fortschritte bei Schadstoffentfernung

Ein besonderes Anliegen in den nächsten Jahrzehnten war das Herausfiltern von Phosphor und Stickstoff: „In den 90er-Jahren ist es gelungen, mit einer Anlage Phosphor aus dem Wasser zu entfernen, von 2009 bis 2011 glückte dasselbe mit Stickstoff“, erzählte Michael Nistl. Seit 2011 könne die Abwasseranlage außerdem in Zusammenarbeit mit der EVN Biomethan erzeugen, Energie für Haushalte in Wiener Neustadt generieren und dadurch jährlich um die 2.000 Tonnen CO2 einsparen.

Photovoltaik geplant

Im weiteren Verlauf des 50-jährigen Jubiläums wurden nicht nur einige Personen mit der silbernen und goldenen Ehrennadel des Vereins prämiert, sondern Neuerungen vorgestellt. Die Garage, in der die Feier stattfand, wurde kürzlich als Stellplatz für Betriebsfahrzeuge errichtet. Außerdem steht eine Photovoltaikanlage auf dem Wunschzettel vom Vorstand des Abwasservereins: „Eine 250kWp Anlage soll spätestens Anfang des nächsten Jahres kommen und kostet rund 400.000 Euro. Damit kann zirka 80 Prozent unseres Eigenbedarfs an elektrischer Energie abgedeckt werden“, freut sich Nistl.