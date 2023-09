Krumbacher Schlosswirtshaus feierte fünften Geburtstag

Ein Geheimtipp unter Feinschmeckern, das Schlosswirtshaus in Krumbach feierte am Freitagabend seinen 5. Geburtstag. Die Gäste – unter ihnen auch Bürgermeister a.D. „Joschi“ Freiler, in dessen Amtszeit die „Wiedergeburt“ des Gasthauses fiel – erwartete stimmungsvolle Musik und Freibier vom Holzfass.

Gefeiert wurde am Freitag Abend fünf Jahre Schlosswirtshaus, eine im Gasthaus aufliegende Chronik gibt aber Auskunft über das wahre Alter des Gebäudes. Erstmals wurde es nämlich schon 1773 als Meierei des Schlosses Krumbach erwähnt. Lange Zeit war es dann im Besitz der Gemeinde Krumbach, die es bis in die späten 1970er-Jahre verpachtet hatte. Über 40 Jahren stand es anschließend leer. Eine lange, unbewohnte Zeit die sowohl im Außen- als auch Innenbereich tiefe Spuren hinterließ. Bis es Gerhard und Annemarie Bleier 2015 von der Gemeinde erwarben: „Es war eigentlich zum Wegreißen.“

Doch in drei Jahren schaffte er etwas, von dem ihm alle gesagt hatten: „Das geht nicht.“ Unermüdlich und mit viel Feingefühl war es ihm gelungen, aus dem desolaten Gebäude ein einladendes, heimeliges Wirtshaus zu machen. Im September 2018 nahm er es als „Schlosswirtshaus“ in Betrieb und war von Beginn an erfolgreich.

Eineinhalb Jahre betrieb er es gemeinsam mit seiner Frau Annemarie. Jetzt kümmert sich Alexander Wödl mit seinem Team um die Gäste, die vor allem sein Schlosswirtpfandl, das halbe Backhuhn und den hausgemachten Topfenstrudl besonders schätzen.