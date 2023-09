Kunstausstellung am Hauptplatz in Bad Fischau-Brunn

Der „Künstlerverein Ebenfurth“ feierte am vergangenen Wochenende seinen 10. Geburtstag mit einer „OPENair Galerie“ am Hauptplatz. Bei Kaiserwetter gab es neben zahlreichen Bildern auch Kunsthandwerk zu sehen und zu kaufen, wie beispielsweise handgefertigten Schmuck oder Stoffbeutel. Am Samstag wurde die Ausstellung mit Live Musik begleitet.

Obmann Jean Pierre Massanetz stellte dabei auch sehr spezielle Bilder aus. „Das sind Kritzeleien, die ich während dem Telefonieren gemacht habe“, erzählt dieser lachend. Von Hunden, Eulen, Katzen bis hin zu Eseln und Hühnern sind die Zeichnungen urkomisch anzusehen und wecken das Interesse zum Sammeln.

Obmann Jean Pierre Massanetz mit einer seiner speziellen Kunstwerke und Besucher Rudolf Fleischmann. Foto: NÖN, Damböck