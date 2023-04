Musikverein Markt Piesting feierte 60 Jahre mit einem großem Konzert

Das alljährliche Konzert stand heuer ganz im Zeichen des 60-jährigen Geburtstages des Musikvereins. Als Ehrengäste konnten Vizebürgermeister Franz Wöhrer (ÖVP) und die Gemeinderäte Barbara Baha und Anton Kölbl, die Hausherrin Direktorin Sabine Kohout und Volksschuldirektorin Alexandra Schober, sowie die früheren Kapellmeister Johann Hayden und Wolfgang Roppert begrüßt werden. Auch Bezirksobmann der BAG Baden-Mödling-Wr. Neustadt Kurt Breth und viele Kolleginnen und Kollegen von befreundeten Vereinen und ehemalige Mitglieder des Vereines waren gekommen.

Kapellmeisterin Viktoria Pfaffelmaier präsentierte den Musikverein musikalisch in Bestform mit einem bunt zusammengewürfelten Programm. Neben musikalischen Geschichten, z. B. mit Florian Moitzis „Und der Rest ist Österreich“, stand mit „My Dream“ ein Solistenstück auf dem Programm bei dem Obmann Konrad Rabel brillierte. Überhaupt war es ein Konzert in dem die einzelnen Register und ihre Solisten immer wieder in den Vordergrund gerückt wurden. Auch die Jugendblasmusik fehlte nicht und eröffnete den zweiten Teil des Konzertes mit drei Stücke unter der Leitung von Pepi Wittrich.

Moderatorin Gabi Machacek begleitete das Programm mit ihren Worten und erinnerte bei charakteristischen Stücken an die Kapellmeister der letzten Jahrzehnte und ihren nicht unwesentlichen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Vereins im Laufe der Zeit.

Großes Fest im Juni

Besondere Ehrungen für Leistungen junger Musikerinnen und Musiker und für langjährige Musikausübung, überreicht vom Bezirksobmann der BAG Baden-Mödling-Wr. Neustadt Kurt Breth, rundeten das Konzertprogramm ab. So wurde Gründungsmitglied Josef Pfaffelmaier für 60 aktive Jahre ausgezeichnet, Gabi Machacek, Gerhard Hauer und Christof Hackl erhielten die goldenen Ehrenmedaille für 40 Jahre und Irene Ungeboeck, Anna Heindl, Katharina Hayden und Oliver Hnelozub durften sich über die bronzene für 15 Jahre freuen. Musiker Max Bergmann wurde als Neuzugang am Schlagwerk als Vereinsmitglied von Obmann Konrad Rabel aufgenommen.

Der Musikverein bedankte sich bei vielen Helfern, vor allem auch bei der Jugend Markt Piesting „JUMP“, die bei der Betreuung des Buffets für professionelle Hilfe gesorgt haben.

Das Konzert war erst der Beginn eines Jubiläumsjahres, das mit dem großen Jubiläums-Zeltfest #wirsindverein am 17. und 18. Juni fortgesetzt wird. Auch auf die kommenden Frühschoppen und Musifeste wird mit viel Freude geblickt. Der Einstieg in die Saison ist mit dem vergangenen Konzert in jedem Fall geglückt.

