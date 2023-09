Pfarrkirche Matzendorf-Hölles feierte 240. Geburtstag

Überall mit Sonnenblumen geschmückt und einer feierlichen Heiligen Messe zelebrierte die Pfarrkirche am Sonntag ihre Gründung vor 240 Jahren. Trotz des eher regnerischen Wetters fanden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ein, die mitfeierten und bei der an die Festmesse anschließenden Agape im Freien dem Regen trotzten.

Im Zuge der Umpfarrung wurde Matzendorf am 3. September 1783 zur Pfarre erhoben. 1786 schließlich wurde mit dem Bau der Pfarrkirche mit Steinen aus dem Steinbruch Hölles und vom Haidkircherl begonnen. So wurde aus der Kirche „Sankta Radegunde“ die neue Pfarrkirche. 1787 erfolgte die Weihung. 1783 gab es in Matzendorf 39 Häuser, heute sind es 950 Haushalte. Bis heute waren insgesamt 28 Pfarrer der Pfarrkirche unterstellt. Umfangreiche Renovierungsarbeiten wurden zwischen 1959 bis 2012 unter Pfarrer Hubert Vavrik durchgeführt, wie beispielsweise Errichtung des Pfarrheims oder Vergrößerung des Altarraumes. Seit 2012 ist Waclaw Stanislaw Radziejewski Pfarrer in der Kirche. Die Pfarrkirche ist der Heiligen Radegundis geweiht.

Pfarrer Radziejewski: „Ich bedanke mich bei den acht Generationen vor uns, die damals entschieden haben, dass im Ort eine Pfarre entstehen soll. Wir verdanken ihnen viel.“ Er bedankte sich auch beim Pfarrgemeinderat für die Ausrichtung der Feier. Auch ÖVP-Bürgermeister Franz Stiegler gratulierte zu dem Jubiläum. „Es freut uns, dass so viele Leute gekommen sind. Das zeigt, wie stark der Zusammenhalt in der Gemeinde ist.“

Die Pfarrkirche 1820 auf einer Postkarte. Foto: privat