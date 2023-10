Seniorenbund Krumbach feierte sein 45-jähriges Bestehen

„Die Seniorinnen und Senioren leisten einen unschätzbaren Beitrag und sind aus dem gesellschaftlichen Leben in unserer Gemeinde, aber auch in den einzelnen Familien, nicht mehr wegzudenken“, so Bürgermeister Christian Stacherl (ÖVP). Hinter den 45 Jahren stünden viele Stunden Arbeit und ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gemeinde. Krumbach brauche das Wissen, die Umsicht und die Erfahrung sowie die Unterstützung der Senioren im Gemeindeleben.

„Es ist mir daher als Bürgermeister eine echte Freude, unserer Ortsgruppe zum stolzen Jubiläum namens der Gemeindevertretung und der Bevölkerung, aber auch ganz persönlich in meinem eigenen Namen, auf das Herzlichste zu gratulieren“, so Stacherl: „Ich möchte weiters allen danken, die seither diverse Funktionen im Vorstand ausgeübt haben aber auch allen die als Mitglied mitgewirkt und mitgearbeitet haben.“