Sonderausstellung zu „20 Jahre Stadtgemeinde Kirchschlag“ eröffnet

„20 Jahre Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt“ ist das Thema der Sonderausstellung, mit dem das Stadtmuseum Kirchschlag in die Saison 2023 startet. In einem eigenen Raum sind seit 21. Mai zahlreiche Exponate zu diesem Thema bis zum 26. Mai 2024 zu besichtigen.

Zu der Eröffnung der Sonderausstellung hatten sich zahlreiche Interessierte eingefunden, darunter auch die beiden Bürgermeister a. D. Gottfried Schwarz und Pepi Freiler.

Kernstück der heurigen Sonderausstellung ist zweifellos die Stadterhebungsurkunde. Durchaus sehenswert ist jedoch der ganze Raum mit vielen sehenswerten Exponaten, die weit in die Vergangenheit Kirchschlags zurückreichen. Nähere Auskünfte gibt es unter https://www.stadtmuseumkirchschlag.at

