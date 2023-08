Toni Ebner: 70. Geburtstag mit Bühnen-Comeback gefeiert

„Geht net, gibt's net!“ Der Leitspruch machte Autohaus-Legende Toni Ebner in der ganzen Region bekannt. Am Montag meldete sich der „Opel Toni“ mit einer großen Feier anlässlich seines 70. Geburtstags zurück, „jetzt wird er endlich erwachsen“, schmunzelte etwa Ebenfurths Bürgermeister Alfredo Rosenmaier.

Trotz seines Erfolgs vergaß der Jubilar nicht, wie alles begann: „Ich hab mit nix angefangen, mir als 23-Jähriger 50.000 Schilling von der Bank geliehen und losgelegt. Die bei der Bank haben mich noch gefragt, ob ich das Geld eh zurückzahlen kann“, blickte Toni Ebner mit einem Schmunzeln zurück.

Was folgte war eine Erfolgsgeschichte, derzeit gibt es vom Autohaus Ebner sechs Standorte in Wiener Neustadt, Baden, Felixdorf, Oeynhausen, Brunn am Gebirge und Eisenstadt.

Vor fünf Jahren hing der „Handschlag-Toni“ das Auto verkaufen an den Nagel und ging in die Pension. Seitdem ist er im „Unruhestand“, unter anderem mit seiner „Wunderwelt“ in Sollenau. Bei seinem Geburtstags-Kirtag gab es gleich das doppelte Bühnen-Comeback: Zum einen als Schuhplattler mit seinen Söhnen, zum anderen präsentierte er auch nach einem Auftritt der Edlseer neue Songs. Und ganz wie in alten Zeiten hielt es dann keinen mehr auf den Sitzen, als Toni Ebner seine Lieder anstimmte.

Der große Promi-Auflauf blieb bei der Geburtstagsparty aus, vielmehr waren es Familie, Freunde und langjährige Wegbegleiter, die mit dem Jubilar feierten. Beim großen Geburtstagsfest in Oeynhausen betonte er aber auch, dass nicht die verkauften Autos im Leben zählen, sondern ganz andere Dinge: „Das Wichtigste ist die Familie!"