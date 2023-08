Wasser sprudelt seit 15 Jahren: Asiatherme feiert ihren Geburtstag

Der 8. August 2008 ist in den Erlacher Annalen ein dick unterstrichenes Datum. Vor genau 15 Jahren eröffnete die Asia Therme im kleinen Ortsteil Linsberg. 160 Mitarbeiter aus 19 Nationen sorgen seither für eine Wohlfühloase mit asiatischen Flair, die bis heute gut frequentiert ist.

Der Startschuss für das Großprojekt war alles Andere als leicht, wie sich ÖVP-Altbürgermeister Hans Rädler zurückerinnert: „Es war ein echter Krimi. Die Bohrung ist mehrmals danebengegangen, auch die Finanzierung war zu Beginn kompliziert, am Anfang haben viele nicht an das Vorhaben geglaubt.“

Der damalige Ortschef wies die Kritiker in die Schranken - die Asia-Therme wurde zum Erwachsenen-Badeparadies. Prokurist Robert Mahrhauser verweist auf die ständigen Erneuerungen: „Wir haben den Saunabereich erweitert, die Hotelzimmer generalsaniert und mit Hydrojetmassagen gestartet.“

In der Hotellobby wurde der 15. Geburtstag am Dienstag gebührend zelebriert: Eine große „Thermen-Torte“ wurde angeschnitten. Nach den großen Feierlichkeiten sind bereits die nächsten Schritte der Thermenleitung geplant: „Wir wollen am Dach eine Photovoltaikanlage errichten, vielleicht wird ein Teil des Parkplatzes überdacht und dort ebenfalls eine gebaut. Außerdem werden bald wieder neue Angebote und Packages für die Gäste rauskommen“, meint Mahrhauser.