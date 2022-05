Wiener Neustadt ist seit 15 Jahren Fairtrade-Gemeinde

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

„Als Stadt Wiener Neustadt haben wir vor vielen Jahren damit begonnen, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu verankern und setzen im Sinne einer Vorbildwirkung bei Beschaffungen auf Produkte mit dem Fairtrade-Gütesiegel. Wir nehmen den Status Fairtrade-Gemeinde dabei sehr ernst, bleiben aber gleichzeitig den heimischen Betrieben und Produkten treu – wann immer wir Produkte verwenden, die regional nicht zu beschaffen sind, greifen wir auf faire Produkte zurück, um so gleichermaßen die regionalen Produzenten sowie auch die fairen Arbeitsbedingungen der Menschen in Entwicklungsländern zu unterstützen. Unser Dank geht an dieser Stelle an all unsere Fairtrade-Partner, allen voran den Weltladen, für die stets gute Zusammenarbeit", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und der zuständige Gemeinderat Wolfgang Ferstl.

Die Aktionen im Überblick

Die Beschaffungsstelle des Magistrats Wiener Neustadt verwendet in den Rathäusern bzw. Sitzungszimmern Fairtrade-Orangensaft. Derzeit wird – finanziert durch die Klima- und Energiemodellregion – auch fairer Kaffee angeschafft.

Die städtischen Schulen sowie Südwind NÖ Süd setzen mit Projekten, Referaten und Workshops wichtige Akzente in der Bewusstseinsbildung für „Faires handeln“. Südwind organisiert außerdem regelmäßig Ausstellungen zum Thema. Derzeit laufen noch bis 30. Mai die „Fairen Wochen 2022“.

Seit 2009 gibt es in Wiener Neustadt eine Fairtrade-Arbeitsgruppe. Das erklärte Ziel: den Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädtern fair gehandelte Produkte in möglichst vielen Lebensbereichen schmackhaft zu machen und anzubieten.

Als besonderes Projekt der Arbeitsgruppe wurde 2015 der faire „Wiener Neustädter Kaffee“ präsentiert, der im Weltladen erhältlich ist. Es handelt sich dabei um eine spezielle Röstung von EZA Fairer Handel. Die Bohnen kommen aus umweltschonender, biologischer Landwirtschaft und fairem Handel. Die Wurzeln dieses Bio-Arabica-Hochlandkaffees liegen in Mittelamerika, an den Berghängen Mexikos, Nicaraguas und Guatemalas.

Seit Anfang 2017 liegt auf dem Standesamt der Stadt Wiener Neustadt eine eigene Zeitung zum Thema „Fair heiraten“ auf. Neben Ringen aus Fairtrade-Gold gibt es dabei zahlreiche Möglichkeiten, das Hochzeitsfest fair zu gestalten – von den Einladungen über die Gastronomie und das Catering bis hin zu den Gastgeschenken.

Seit Juni 2017 ist im Weltladen auch eine „Wiener Neustadt-Schokolade“ aus dem Traditionshaus Zotter erhältlich – gefüllt mit Mandel- und Haselnussnougat, handgeschöpft und fair gehandelt.

